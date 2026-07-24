高市総理の公式Xが更新されました。【映像】南鳥島沖レアアース泥50トンの分析結果に高市総理も注目「本日、日本最東端に位置する南鳥島周辺の排他的経済水域の海底に存在するレアアース泥の 「採取試験」の結果が公表されました。今回、世界で初めて、約6000メートルの深海から引き揚げた、「約50トン」のレアアース泥の成分が判明しました。なかでも、レアアース泥に含まれるレアアースの3割を占める「イットリウム」は、世界