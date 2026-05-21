赤西仁×錦戸亮のジュエリーブランド「JeRagen」待望の新コレクションが登場！一般発売に先駆けて先行販売がスタート

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赤西仁と錦戸亮のジュエリーブランド「JeRagen（ジェラージェン）」より、春夏シーズンの新コレクションの先行販売が、7月の一般発売に先駆けて、5月21日11時より開始された。

■前作をアップデートさせた「プライベートで身につけたい」と感じるアイテム

前作のコレクションを普段から愛用しているという赤西仁と錦戸亮。ふたりの日常にも自然に溶け込んでいる。

今回のコレクションも、ふたりが「自分たちもプライベートで身につけたい」と感じるデザインや素材、サイズ感にこだわり、毎日のスタイルに自然と馴染むアイテムをラインナップ。ふたりが前回気に入ったデザインやアイテムを活用しながらアップデートさせたジュエリーも登場している。

また、今回もふたりのYouTubeチャンネル『NO GOOD TV（ノーグッドティービー）』にて、ジュエリーが完成するまでを追ったメイキングムービーを公開。こちらも要チェックだ。

■赤西仁 コメント

■錦戸亮 コメント