3月に結婚と妊娠を発表したフリーアナウンサーの松本圭世が15日、X(旧ツイッター)を更新。投稿した写真の大きくなってきたお腹に、ファンからは気遣う声が寄せられた。



【写真】見た目にもかなりふっくら ゆったりコーデでも目立つ大きさ

EX風林火山の2度目の優勝で幕を閉じた麻雀プロリーグ戦「Mリーグ2025―26」。リポーターを務めた松本アナはゆったりしたコーデでダブルピースをするショットとともに、「ということで！ Mリーグリポーター8年目も最後まで走り切れました みんなのおかげ、ありがとう！」と感謝を記した。



ロックバンド・Novelbrightのギタリスト・沖聡次郎との結婚と第1子妊娠を自身のSNSで同時に発表している松本アナ。「お腹も大きくなってきたしここでキリよく産休‥というわけではなく笑」と続け、「Mトーナメントも序盤少しやりますのでもうしばらくお付き合いください」とファンに呼びかけた。



とはいえ、見た目にもお腹はかなり目立ってきている。SNSの反応も「だいぶお腹大きくなってきたね」「お腹おっきい！」「お腹を見るたびに… そろそろ休もうよ～って」「身体には気をつけて」「お仕事も出産も素敵な笑顔で頑張って下さい」などのコメントが寄せられていた。



松本アナは1989年生まれ、静岡県出身。名古屋大経済学部を卒業後、2012年に愛媛朝日テレビに入社。翌13年に退社し、テレビ愛知でもアナウンサーを務め、14年からはフリーアナウンサーとして活動している。現在は「Mリーグ」のリポーターなどで活躍している。



（よろず～ニュース編集部）