ケンタッキーフライドチキンの期間限定メニューとして「ザ・アメリカンバーガーズ」が登場！

「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」がラインナップされます☆

ケンタッキーフライドチキン「ザ・アメリカンバーガーズ」2026

発売日：2026年5月27日(水) ※数量限定、なくなり次第販売終了

販売店舗：全国のケンタッキーフライドチキン店舗

※一部店舗では取り扱いがない場合があります

※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合があります

バーガーの本場アメリカで愛される食材をふんだんに使った「ザ・アメリカンバーガーズ」

毎年発売するたびに大きな反響を呼ぶ「ザ・アメリカンバーガーズ」シリーズが、2026年も満を持して登場します。

今回は名前からもアメリカンな世界観を楽しめるよう、イメージする3つのアメリカの都市名を冠したネーミングに！

「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」がラインナップされます。

NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー

メニュー名・価格：

NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー単品 580円（税込）NEW YORK style オニオンリングフィレバーガーセット 990円（税込）セット内容：NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー、ポテト(S)、ドリンク(M)NEW YORK style オニオンリングフィレバーガーよくばりセット 1,290円（税込）セット内容：NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)

「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」は、ケンタッキーフライドチキン自慢の「骨なしケンタッキー」に、サクサクのオニオンリングとコク深いチェダースライスチーズ、ガーリックソースを組み合わせたボリューム満点の一品。

ガーリックソースには、ベーコン、玉ねぎ、にんにくの旨味をバランスよく重ね、ニューヨークのダイナーを思わせる食べ応えのある味わいに仕上げられています。

LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー

メニュー名・価格：

LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー単品 790円（税込）LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガーセット 1,200円（税込）セット内容：LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー、ポテト(S)、ドリンク(M)LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガーよくばりセット 1,500円（税込）セット内容：LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)

バンズの代わりに、オニオンリングとチェダースライスチーズを「骨なしケンタッキー」2枚で挟んだ、エンタメの街・ラスベガスの名にふさわしい、インパクト抜群な「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」

空腹をがっつり満たしたい方、お肉好きの方におすすめの、ギルティな味わいが魅力です！

TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー

メニュー名・価格：

TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー単品 580円（税込）TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガーセット 990円（税込）セット内容：TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー、ポテト(S)、ドリンク(M)TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガーよくばりセット 1,290円（税込）セット内容：TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)

ケンタッキーフライドチキン史上初となるアボカドを使用したバーガー「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」が新登場。

「骨なしケンタッキー」とアボカドフィリング、チェダースライスチーズを組み合わせた、見た目からもアメリカン気分を味わえる一品です。

スパイスを効かせたアボカドフィリングは、アメリカ南部テキサスをはじめ広く愛されるペースト状の「ワカモレ」をイメージ。

さらにコク深い濃厚なチェダースライスチーズが合わさることで、アボカドのまろやかさがさらに引き立つ仕上がりに。

アボカドフィリングがたっぷり詰まった濃厚な味わいが楽しめます。

メニュー開発担当者からのコメント

KFC史上初となるアボカドを使用したバーガーである「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」の商品開発が始まったのは2024年。

約2年もの月日を費やし、味、品質、提供オペレーションの検討を重ねてきました。

最もこだわったアボカドは、ダイスカットやペースト状など、さまざまな形状を検討した結果、ダイスカットのアボカドを配合したフィリング状に決定。

アボカドそのもののおいしさを最大限に活かしつつ、時間が経っても安定した見た目と品質でお届けできる設計に仕上げています。

また、クミンやコリアンダーを加え、アボカドのまろやかさの中にほどよいスパイスの風味が感じられる点もこだわりのポイントです。

「骨なしケンタッキー」をメインに、ワカモレをイメージしたスパイシーなアボカドフィリングと濃厚なチェダースライスチーズが合わさった「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」

数量限定となっておりますのでお見逃しなく！

アメリカの各都市をイメージした、食べ応え抜群のハンバーガー！

ケンタッキーフライドチキン「ザ・アメリカンバーガーズ」は、2026年5月27日(水)より数量限定で登場です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post アメリカの各都市をイメージした食べ応え抜群のメニュー！ケンタッキーフライドチキン「ザ・アメリカンバーガーズ」 appeared first on Dtimes.