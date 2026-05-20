食べごたえ抜群な、常備野菜の代表「ジャガイモ」。今回は、“やる気1％でもおいしくできるレシピ”をSNSで配信している、料理研究家のまるみキッチンさんに、コスパ最強のおかず「カリッとハッシュドポテト風」のレシピを教えてもらいました。

カリッとした食感が楽しい！ジャガイモの絶品おかず

ファストフード店のハッシュドポテトをおうちで再現！？ レンチンしているので、さっと揚げ焼きするだけでオッケーです。

●カリッとハッシュドポテト風

【材料（4人分）】

ジャガイモ 4〜5個（450g）

⇒5mm角くらいに細かく刻む。

ハンディチョッパーやフードプロセッサーを使うと便利

片栗粉 大さじ3

サラダ油 適量

レタス 適量

塩 少し

トマトケチャップ、マスタード 各適量



【つくり方】

（1） レンチンする

耐熱容器にジャガイモを入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で5分加熱する。粗熱をとる。

（2） 成形する

片栗粉を加えて混ぜ、薄めの小判形に成形する。

（3） 焼いて仕上げる

フライパンに多めのサラダ油を熱して（2）を並べ、両面をカリッと焼く。レタスとともに器に盛って塩をふり、トマトケチャップとマスタードを添える。

［

人分

226

kcal］

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝1ml、小さじ1＝5mlです

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります。火どおりに不安がある場合は、様子を見ながら少しずつ加熱してください

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 電子レンジの機種や、肉などの素材の大きさにより火のとおりに差が出ます。表記の加熱時間で火が中までとおっているか確認し、とおっていないようであれば、様子を見ながら少しずつ加熱してください