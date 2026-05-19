国の天然記念物にも指定されている吉野川市山川町の船窪つつじ公園のオンツツジが今、満開となっていて、訪れる人たちの目を楽しませています。





船窪つつじ公園があるのは、吉野川市山川町標高1133mの高越山です。



（豊成アナウンサー）

「きょうは晴れていて日差しがあるんですが、標高が高いので風がひんやりしています」

「そして見てください、真っ赤なツツジが視界一面に広がっています」

標高1000メートル付近にある船窪つつじ公園は、3ヘクタールほどの敷地に約1200株以上のツツジが群生しています。



なかには樹齢300年を超え、高さ6メートルに及ぶものもあるそうです。

（豊成アナウンサー）

「横を歩くとツツジの背が高いのがわかります。そしてツツジの赤と空の青のコントラストが鮮やかです」



（写真を撮りに来た人）

「きのうくらいから満開ですね。しかもきょう快晴、最高ですね」



1985年には国の天然記念物にも指定されています。



広大な群生地の周りをぐるりと一周できるようになっているので、反対側にも行ってみました。

（豊成アナウンサー）

「遊歩道を歩いて裏に回ると日陰になっていてより涼しく感じますし、神秘的。こちらはツツジのトンネルになっていますよ～」

（訪れた人）

Q.わんちゃんと一緒に来られたんですか～？

「はい、満開ですごいですね」

「興奮していますキレイなんで」

（福岡から）

Q.どこから？

「博多です」

「予想外にすごかった」

新緑と真っ赤なツツジを楽しむことができる船窪つつじ公園。



オンツツジの見ごろは今週末ごろまでだということです。