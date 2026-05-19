Age Factory x ENTH x Paledusk、3バンド合同Zeppツアー＜GOBLIN＞開催決定
Age Factory、ENTH、Paleduskの3バンドが、合同ツアー＜GOBLIN＞の開催を発表した。
本ツアーは、ジャンルもスタイルも異なる3バンドがお互いのツアーやフェスを通して意気投合して始まったという。2回目となる2026年は、東名阪札福5大都市のZeppツアーを開催する。
チケットオフィシャル先行を5月31日23時59分まで受け付けているので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️＜Age Factory x ENTH x Paledusk presents「GOBLIN」TOUR 2026＞
2026年
8月6日（木）Zepp Sapporo｜OPEN 18:00 START 19:00
前売りチケット：1Fスタンディング 5,500円(税込、DRINK代別)、2F指定席 6,000円(税込、DRINK代別)
お問い合わせ Mount Alive 050-3504-8700
8月17日（月）Zepp Nagoya｜OPEN 18:00 START 19:00
前売りチケット：1Fスタンディング 5,500円(税込、DRINK代別)、2F指定席 6,000円(税込、DRINK代別)
お問い合わせRAD LIVE（052-253-5162）
8月24日（月）Zepp Osaka bayside｜OPEN 18:00 START 19:00
前売りチケット：1Fスタンディング 5,500円(税込、DRINK代別)、2F指定席 6,000円(税込、DRINK代別)
お問い合わせ サウンドクリエーター（06-6357-4400）<平日12:00〜15:00 ※祝日を除く>
8月27日（木）Zepp Fukuoka｜OPEN 18:00 START 19:00
前売りチケット：1Fスタンディング 5,500円(税込、DRINK代別)、2F指定席 6,000円(税込、DRINK代別)
お問い合わせ PROJECT FAMIRY（092-406-0855）
9月2日（水）Zepp Haneda(TOKYO)｜OPEN 18:00 START 19:00
前売りチケット：1Fスタンディング 5,500円(税込、DRINK代別)、2F指定席 6,000円(税込、DRINK代別)
お問い合わせ SMASH（03-3444-6751）
▼チケット先行
「オフィシャル先行(抽選)」：5/31（日）23:59受付締切
https://w.pia.jp/t/goblin2026/
◾️＜Age Factory presents “静脈/ERROR” Release Tour 2026＞
2026年
5月27日(水) 鹿児島 SR HALL OPEN 18:30 START 19:00
出演：Age Factory and more
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ BEA 092-712-4221 問い合わせの対応時間【平日12:00~16:00】
5月28日(木) 熊本 Django OPEN 18:30 START 19:00
出演：Age Factory and more
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ BEA 092-712-4221 問い合わせの対応時間【平日12:00~16:00】
6月16日(火) 長野 CLUB JUNK BOX OPEN 18:30 START 19:00
出演：Age Factory and more
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ FOB 新潟025-229-5000 11：00〜18：00（土・日・祝日を除く）
6月17日(水) 新潟 GOLDEN PIGS RED OPEN 18:30 START 19:00
出演：Age Factory and more
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ FOB 新潟025-229-5000 11：00〜18：00（土・日・祝日を除く）
6月23日(火) 高知 X-pt. OPEN 18:30 START 19:00
出演：Age Factory and more
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ DUKE高知 088-822-4488（平日11:00〜17:00）
6月24日(水) 高松 DIME OPEN 18:30 START 19:00
出演：Age Factory and more
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ DUKE高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00）
6月29日(月) 岡山 YEBISU YA PRO OPEN 18:15 START 19:00
出演：Age Factory and more
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ YUMEBANCHI 岡山 086-231-3531 <平日12:00〜17:00>
6月30日(火) 出雲 APOLLO OPEN 18:30 START 19:00
出演：Age Factory and more
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ YUMEBANCHI 岡山 086-231-3531 <平日12:00〜17:00>
7月8日(水) 浜松 窓枠 OPEN 18:15 START 19:00
出演：Age Factory and more
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ JAIL HOUSE 052-936-6041（平日11:00〜18:00）
7月9日(木) 岐阜 ants OPEN 18:30 START 19:00
出演：Age Factory and more
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ JAIL HOUSE 052-936-6041（平日11:00〜18:00）
7月13日(月) 京都 MUSE OPEN 19:00 START 19:30
出演：Age Factory ONE-MAN
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ サウンドクリエーター 06-6357-4400（平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く）
7月28日(火) 郡山 hipshot JAPAN OPEN 18:15 START 19:00
出演：Age Factory and more
お問い合わせ G.I.P https://www.gip-web.co.jp/t/info ※平日10：00〜18：30対応 ※2〜3営業日お時間を頂戴する場合がございますので何卒ご了承ください。
7月30日(木) 金沢 EIGHT HALL OPEN 18:30 START 19:30
出演：Age Factory ONE-MAN
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ FOB 金沢 076-232-2424 11：00〜18：00（土・日・祝日を除く）
9月6日(日) 盛岡 CLUB CHANGE WAVE OPEN 18:30 START 19:00
出演：Age Factory and more
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ G.I.P https://www.gip-web.co.jp/t/info ※平日10：00〜18：30対応 ※2〜3営業日お時間を頂戴する場合がございますので何卒ご了承ください。
9月7日(月) 秋田 Club SWINDLE OPEN 18:30 START 19:00
出演：Age Factory and more
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ G.I.P https://www.gip-web.co.jp/t/info ※平日10：00〜18：30対応 ※2〜3営業日お時間を頂戴する場合がございますので何卒ご了承ください。
9月10日(木) 福岡 UNITEDLAB OPEN 18:30 START 19:30
出演：Age Factory ONE-MAN
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ BEA 092-712-4221 問い合わせの対応時間【平日12:00~16:00】
9月16日(水) 名古屋 DIAMOND HALL OPEN 18:30 START 19:30
出演：Age Factory ONE-MAN
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ JAIL HOUSE 052-936-6041（平日11:00〜18:00）
9月17日(木) なんばHatch OPEN 18:30 START 19:30
出演：Age Factory ONE-MAN
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ サウンドクリエーター 06-6357-4400（平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く）
9月26日(土) 帯広MEGA STONE OPEN 18:30 START 19:00
出演：Age Factory and more
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ Mount Alive 050-3504-8700
9月27日(日) 北見 ONION HOLL OPEN 18:30 START 19:00
出演：Age Factory and more
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ Mount Alive 050-3504-8700
9月30日(水) 札幌 PENNY LANE 24 OPEN 18:30 START 19:30
出演：Age Factory ONE-MAN
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ Mount Alive 050-3504-8700
10月2日(金) 仙台 Rensa OPEN 18:30 START 19:30
出演：Age Factory ONE-MAN
前売りチケット：4,500円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ G.I.P https://www.gip-web.co.jp/t/info ※平日10：00〜18：30対応 ※2〜3営業日お時間を頂戴する場合がございますので何卒ご了承ください。
◾️日本武道館公演＜Age Factory presents “twilight 2026″＞
2026年11月8日（日）日本武道館
OPEN 17:30 START 18:30
前売りチケット：7,500円(税込)
お問い合わせ ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 （平日12:00〜18:00）
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