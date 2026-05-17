NELKEが開催するツーマンライブツアー＜MERGE＞（マージ）の神奈川公演に、フレデリックの出演が決定した。

本ツアーは10月14日（水）の大阪・BIGCAT公演を皮切りに、10月27日（火）愛知・DIAMOND HALL、11月18日（水）神奈川・KT Zepp Yokohamaにて開催。『MERGE』＝“融合・混合”をコンセプトに掲げ、同世代ならではの熱量や感覚がぶつかり合うことで、それぞれの音楽や想いを交差させ新たな化学反応を生み出すツーマンライブとなる。

第三弾出演アーティストとして神奈川公演にフレデリックの出演が発表され、5月18日（月）18時から神奈川公演のチケット受付もスタートする。今回の発表にて＜MERGE＞全日程の出演アーティストが出揃った。

◾️＜NELKE 2MAN TOUR 2026「MERGE」＞

2026年

10月14日（水）大 阪｜BIGCAT ｜18:00/19:00（w / NEE）

10月27日（火）愛 知｜DIAMOND HALL ｜18:00/19:00（w / NOMELON NOLEMON）

11月18日（水）神奈川｜KT Zepp Yokohama ｜18:00/19:00（w / フレデリック） チケット

・11/18(水)神奈川公演（5/18(月)18:00〜5/31(日)23:59）

FC先行：https://fanicon.net/ticket/7539

オフィシャル先行：https://l-tike.com/nelke/ ・10/14 (水)大阪公演

オフィシャル先行：https://l-tike.com/nelke/ ・10/27(火)愛知公演

一般発売：https://l-tike.com/nelke/

◾️「Chapter」

2026年5月13日（水）リリース

配信：https://nelke.lnk.to/Chapter

（作詞・作曲：RIRIKO 編曲：NELKE）

◾️＜NELKE ONE MAN LIVE TOUR 2026「VAST RESONANCE」＞ 2026年

4月3日（金）愛知｜Zepp Nagoya 18:00/19:00

4月11日（土）大阪｜なんばHatch 17:00/18:00

4月19日（日）北海道｜PENNY LANE 24 17:15/18:00

4月29日（水）宮城｜Rensa 17:00/18:00

5月17日（日）福岡｜DRUM Logos 17:00/18:00

7月10日（金）東京｜SGC HALL ARIAKE 18:00/19:00 ▼チケット

前売：愛知・大阪 ｜1Fスタンディング：5,000円（税込）／2F指定席：5,500円（税込）※1ドリンク別

北海道・宮城・福岡 ｜オールスタンディング5,000円（税込）※1ドリンク別

東京｜全席指定：7,000円（税込）

当日：各券種上記金額プラス500円

Info：https://nelke.aremond.com/schedule/