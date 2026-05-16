可愛い寝相で眠る猫ちゃんの光景が、24万表示を超えてたくさんの人に笑顔を届けています。ふわふわの毛布に包まれて無防備な状態で眠る猫ちゃんの光景には、「モフモフしたい」「よく見たら2匹いるｗ」とコメントが寄せられることに。安心して眠る猫ちゃんの姿に笑顔になる人が続出しています。

【写真：お昼寝中の猫を見たら→仰向けの状態で……あまりにも無防備すぎる『尊い寝姿』】

ぐっすりと眠る猫ちゃんの光景が可愛いと話題になっているのは、Xアカウント『もちわさ日』に投稿された、ある日の光景。その日、飼い主さんはXアカウント『もちわさ日』に「まだ一度しか見たことがない貴重な寝相」というコメントと共に、一枚の写真を投稿。そこにはふわふわの毛布の上で仰向けになり、お腹を出して眠る猫ちゃんの姿がありました。

お腹を無防備にさらけ出し、ぐっすりと眠る姿からは、猫ちゃんがどれだけ安心して眠っているのかが伝わってきます。いつもは前足の下に隠れているピンクの肉球も見放題。そんな平和すぎるお昼寝の光景に、猫好きさんたちからは悶絶の声が上がることとなったのでした。

よく見てみると、後ろに…

無防備すぎる猫ちゃんの光景に思わずほっこりしてしまうところですが、その光景をよく見てみると、さらに見た人を虜にするポイントが隠されていました。それは…毛布に埋もれた、もう一匹の猫ちゃんの姿！無防備にお腹を出して眠っている猫ちゃんの後ろに、別の猫ちゃんが隠れていたのでした。

毛布にそっくりなそのふわふわな姿は、毛布にうまく同化して、見落としてしまいそうです。

猫ちゃんがもう一匹いることに気がついた人からは、驚きの声が寄せられることに。見れば見るほど幸せが詰まっているその光景に、誰もが笑顔になってしまうことでしょう。

そんな猫ちゃんたちのお昼寝の光景には、「肉球がすごくプリチー♡」「どれが毛布でどこまでが1匹なのか分からんｗ」「モッフモフありがとうございます！」とたくさんの感想が寄せられることに。

Xアカウント『もちわさ日』では、そんな猫ちゃんの日常の光景や、飼い主さんが手掛けた猫ちゃんにまつわる癒やし漫画が投稿されていますよ。

猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「もちわさ日」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。