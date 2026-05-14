リビングが散らかる原因になりがちなアイテムを紹介します。教えてくれたのは、整理収納アドバイザーのFujinaoさん。Fujinaoさんによると、「リビングには置かなくてもいいものまで集まってしまっている」のだとか。今回は、リビングに置くのをやめたらスッキリする3つのものを教えてもらいました。

1：外出時に使うアイテム

外出をした後に必ず寄るのがリビング。「動線がいいから」と、なんでも置いていませんか？

【写真】リビングに置きがちな散らかりアイテム

リビングはただでさえものが集まりやすい場所です。リビングで使うもの以外は、玄関やほかの部屋などに分散させて収納するようにしましょう。

たとえば、バッグや上着、習いごとのセット、帽子や手袋、虫除けスプレー、マスク、ペットのお散歩グッズなどの“外出アイテム”。

リビングで使わないものは、リビング以外の場所に置き場所をつくるとスッキリします。

2：家族の私物

子どものオモチャ、夫のマンガ本やフィギュア、自分の趣味グッズ、思い出の品、推し活グッズなど、“家族の私物”がリビングに置きっぱなしになっていませんか？

リビングは家族共有の空間。なるべく私物は置かないようにすると、散らかりにくくなります。

あわせて、家の「エリア分け」をしてみましょう。たとえば、子どものオモチャは子ども部屋へ、趣味グッズや個人の私物は個室は、クローゼットなどのプライベートなエリアで管理します。

もちろん、完全に白黒はっきりとつけられないものもありますが、基本ルールとして「リビングに私物は置かない」と決め、置きっぱなしの私物を減らしていくことが大切です。

3：使用頻度の低いもの

リビングの収納に入れがちなものが、薬箱、紙袋、取扱説明書、工具、ストック類など、使用頻度の低いもの。こうしたものが増えすぎると収納がパンパンになり、よく使うものをしまうスペースがなくなって、テーブルなどに置きっぱなしになってしまいます。

空間を有効活用するポイントは「使用頻度の高いもの」を優先して収納すること。

たとえば、「薬箱や取り扱い説明書、工具類は廊下の収納に移動する」など、リビングに置くものを減らしていきましょう。ものが減って密度が減ると出し入れもしやすくなり、片付けがしやすくなります。

スッキリしたリビングを維持するコツは、「できるだけ収納を分散させること」。外で使うものは玄関へ、個人のものは個人スペースへ、使用頻度の低いものは別の収納へ。これだけで、リビングの空気は驚くほど変わります。