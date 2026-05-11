1日の疲れをほぐしてくれるバスタイムは大切にしたいですよね。そこで思いきり汗をかける炭酸入浴剤から、香りでリラックスできるバスソルトまで、手軽に買える名品をピックアップ。流行に敏感なESSEの読者組織・ESSEベストフレンズ101メンバーが紹介します。

1：だるい疲れや冷えに効くジンジャー炭酸湯

ジンジャー炭酸湯が温浴効果を高めて、血行と新陳代謝をアップ。疲労回復や冷え症に。

【写真】思いっきり汗をかきたいときの入浴剤

「ホットシトラスの香りがお気に入り。思いっきり汗をかきたいときに」（泉 マリコさん）

・きき湯 ファインヒート スマートモデル 約8〜10回分 400g オープン価格（アース製薬）

※ きき湯食塩炭酸湯比

2：泡の数は通常品の10倍。炭酸を感じる入浴剤

炭酸が濃く長く続く独自処方。疲労感、肩こり、腰痛、冷え性対策に。泡の数は、通常品のなんと10倍！

「1粒が大きく、パワフルに泡が出ます。お値段が高めな分、ポッカポカ。種類も豊富です」（北原磨美さん）

・バブ メディキュア 森林の香 6錠入 ￥715（花王）

3：しっとり感と香りがストレスをやわらげます

振って使う2層タイプのバスリキッド。ローズマリーやカモミール、ラベンダーやベルガモットと、アロマ好きにはたまらない2種の香り。

「癒やし効果が高く、長年愛用中です」（星野舞子さん）

・【写真左】ナイトリートバス 約12回分 300mL ￥2750／【写真右】メディテーションバスt 約12回分 300mL ￥2200（ともにアユーラ）

4：香りも色にも癒やされる。疲れた日はマスト！

ナイトセラミドやシルク、ネムノキ樹皮エキスで、肌にうるおいを。シュワシュワなのにまろやかな湯ざわりが新感覚。

「とにかくお気に入りで、がんばった日のごほうびです」（柳澤 舞さん）

・ヨル リラックスナイトドリーミング バスタブレット カモミール＆ヒヤシンスの香り 6錠 各40g ￥1760（I-ne）

5：香りの余韻が快眠へ導いてくれる

ヨーロッパで定番の“おやすみ前のハーブ”精油を配合してつくられたバスソルト。天然植物オイル配合で、お肌しっとり。

「リラックスできる香り。寝るときも幸せ気分です」（今西千登瀬さん）

・グーテナハト バスソルト ホップ＆バレリアンの香り 850g ￥2860（クナイプ）

6：サウナに行ったようなすっきり感がクセになる

ショウガエキスや唐辛子エキス（肌ひきしめ成分）が入った、バスソルト。

「まるでサウナにいる気分が味わえます。お風呂上がりのすっきり感がお気に入り」（玉城誠子さん）

・【写真左】爆汗湯 塩の湯 ヒノキの香り／【写真右】ゆずの香り 各1回分 60g ￥286

（バイソン）

※ この特集で紹介したアイテムは、取材時に各店舗で発売されていたアイテムです。本記事掲載時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横の順に表記しています。編がついているものの価格は、編集部調べです。