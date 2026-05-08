将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第3局は5月8日、石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で2日目の対局が行われている。緊迫した攻防が続く中、午前10時にはおやつの時間が到来。2人が揃って同じ地元スイーツを注文し、そのお洒落なビジュアルにファンの注目が集まった。

【映像】かわいい！両者が選んだ“進化系”お団子

藤井名人と糸谷九段がともに選んだのは、「能登塩団子三種（プレーン、いちご、ピスタチオ）」だ。石川県能登半島の塩を生地にたっぷりと練り込んだこだわりのお団子で、優しい甘さとほのかな塩味が重なった、地元ならではの次元の魅力が詰まった逸品となっている。お供のドリンクとして、藤井名人は「能登の和紅茶 いやひめ」を、糸谷九段は「クロモジほうじ茶」をそれぞれ合わせてオーダーした。

和菓子の大定番であるお団子ながら、いちごやピスタチオを取り入れた色鮮やかでモダンな姿に視聴者も大盛り上がり。ABEMAのコメント欄には「団子もここまで進化したんか」「これいいね」「いちごのっている団子初めて見た」「いちご大福みたいなんやろな」と驚きの声が相次いだ。さらに、スイーツ好きの糸谷九段に対して「ダニーが好きそう」といったコメントや、魅力的なルックスに「ネット注文できるかな」と食欲を刺激されるファンも続出していた。

シリーズの主導権を握るべく、2日目午前から盤上では難解な駆け引きが繰り広げられている。能登の塩が効いた絶品のお団子で揃って糖分を補給した両者。心身ともにリフレッシュし、いよいよ本格化していく中盤から終盤戦の激闘へ向けて、どのような鋭い手を繰り出すのか期待が高まる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）