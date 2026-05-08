5月7日放送のABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第10話のスタジオトークで、お笑いコンビ・さや香の新山が妻とのリアルな夫婦喧嘩について赤裸々に明かした。

【映像】“リアルすぎる大喧嘩”の一部始終

番組終盤、視聴者からの「同棲せずに結婚ってありだと思いますか」という相談をきっかけに、話題は「結婚前に確認しておいたほうがいいこと」へ。弘中綾香アナウンサーが「意外と連絡の頻度みたいなの気にする人いませんか？帰宅時間みたいな」と切り出した。

すると新山は「向こうは何時に帰ってくるかでご飯の用意とかあるから…はい。2日前に揉めたばっかりです」と自爆気味に告白。ヒコロヒーから「どうしたん？詳しく聞いたろ」とツッコまれると、気まずそうに事の顛末を語り始めた。

新山によると、急遽ライブの打ち上げが楽屋であると知り、「1杯だけ」と参加。しかし帰るつもりだったため妻に連絡を入れず、気付けば「たまたま2本目開けてもうて、偶然3本目も開けてもうて…」とズルズルと時間が過ぎてしまったという。

帰宅後、当然妻からは「連絡どういうこと？」と激怒された新山。ヒコロヒーから「それでどうやって謝ったの？」と追及されると、新山は悪びれる様子もなく「もう…寝ました」とまさかの回答を放った。

この衝撃の対応に、藤本美貴は番組内で“話を終了すること”を意味する「電気消しました？ベッドサイドの」と呆れ顔。ヒコロヒーも「腹立つわね。『寝ました！？』『ごめんなって言って』」と大ブーイング。女性陣から総スカンを食らった新山は「まだ喋れる状態じゃなさそうです」と苦笑いし、スタジオをドン引きさせていた。