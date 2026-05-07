ユーチューバー・ヒカル（34）が5日に公式X（旧ツイッター）を更新。「M-1グランプリ2025」決勝に進出した「豪快キャプテン」の山下ギャンブルゴリラ（37）にコラボを要請した。

ヒカルは4月20日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、タレント・タモリについて「全く面白くない」などとぶっちゃけ。これを受けて山下はMBSラジオ「豪快キャプテンのMBSヤングタウン」で「何でわざわざ（動画で）言うんやろ?」と疑問を投げかけていた。

これがネット上で話題となっていたが、同番組の4日放送回で相方・べーやんは「ヒカルに会いたい」とまさかの発言。山下は「なんで会いたいんや?」と投げかけたが「やばい!これも“37歳芸人、相方の『ヒカルに会いたい』に不快感”って載せられるわ」と苦笑していた。

すると、番組の公式Xでは「37歳芸人、相方の『ヒカルさんに会いたい』に対して不快感」と山下の発言をそのまま掲載。これに釣られたヒカルは「文句あるなら会いましょうよ 直接ぶつけてほしいです」とコラボを要請していた。

しかし「ギャンゴリさん側から絡んできたのにお笑いファンからヒカルは絡まないでと言われてる笑」といい「とりあえず俺に会いたいと言ってくれてた相方のべーやんさんとお茶したい」とつづっていた。