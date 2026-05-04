lynch.の葉月によるソロプロジェクト“HAZUKI”が5月3日、東京・渋谷 CLUB QUATTROにて全国ツアー＜HAZUKI TOUR 2026 4TH ANNIVERSARY PLAY ALL SONGS “GI•GA XA NADU”＞のファイナル公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

＜HAZUKI TOUR 2026 4TH ANNIVERSARY PLAY ALL SONGS “GI•GA XA NADU”＞は、2月21日の愛知・名古屋Electric Lady Landを皮切りに5月3日の東京・渋谷CLUB QUATTROまで、11都市13公演の規模で行われたもの。ソロプロジェクト発足4周年を記念した同ツアーはタイトル通り、これまでリリースされた”全楽曲”を全公演で披露することが約束されていた。その最終地点となる渋谷公演は、ボリューム感たっぷりの内容に加え、チケットは即日SOLD OUT。超満員のフロアが揺れる中、ファイナルにふさわしい熱気が会場を包み込んだ。

「会いたかったぜ渋谷」──HAZUKI

その一言とともに幕を開けたライヴは、代表曲「七夕乃雷 -Shichiseki no rai-」でスタート。「東京彩景-TOKYO PSYCHE- 」「HEROIN(E)」「C.O.M.A.」と、序盤から豪華なセットリストで会場のボルテージは一気に上昇した。MCでは「(最初の4曲が終わって) メンバーの口から“アツい！”と聞こえてきたのは初めて」と、この日の特別な空気感を明かす。

中盤に差し掛かると一度目のメドレーへと突入。「＋ULTRA」「AM I A LOSER」といったファン待望の楽曲が畳みかけるように展開され、ステージとフロアの熱量がせめぎ合う濃密な熱狂が立ち上がる。暗転を挟んだ後の「眩暈」ではジャケットを脱ぎ華やかなシャツ姿へと転じ、「MOONLIGHT SLAVE」では妖艶な歌唱で魅了するなど、楽曲ごとに表情を変えながらライヴは進行していく。

二度目のメドレーではシンプルな照明がバラード楽曲の魅力を際立たせ、ファンの心を強く引き込んだ。メドレー後半で「まだ熱くなるぞ！」というHAZUKIの煽りを合図に再び加速し、「QUEEN」「Ω」ではファンの熱量をさらに引き上げ、「B・D・B・S」ではステージとフロアが共鳴した。

「BABY, I HATE U.」でHAZUKIは再び拡声器を手に取り、ファンを鼓舞。その熱量を保ったまま本編ラスト「灼華」へと突入し、渋谷の夜を燃え上がらせるかのように幕を閉じた。

アンコールではアコースティックギターを取り入れた演出で、それまでの熱狂とは対照的な新たな世界観を描き出した「奈落迦 -Naraka-」を披露。MCでは活動初期から現在までを振り返り、「初ワンマンでは持ち曲が少なかったために同じ曲を2回やったり、カバー曲をやったりと試行錯誤していたが、今やSE込みで32曲」と語ると会場から大きな拍手が送られた。

「XANADU」では一糸乱れぬ手拍子が会場を包み込み、「全国で全曲披露して今ここに来たぞー！」という言葉とともにライヴは佳境へ。「CYGNUS」ではツアーファイナルを噛み締めるような想いが溢れたファンの力強い歌声が響き渡った。

ラストを飾ったのは「AMEN」。「渋谷！ 今日はありがとうございました！」と感謝を伝え、本編を締めくくる。最後の挨拶では込み上げる想いに涙を滲ませる場面も見られ、ステージに立ち続けてきた時間の重みを感じさせた。

全曲披露という濃密な構成で駆け抜けたこのツアーファイナルは4周年の到達点であり、次なる5周年へと進むための確かな一歩となった。

撮影◎入谷めぐみ

■＜HAZUKI TOUR 2026 4TH ANNIVERSARY PLAY ALL SONGS “GI•GA XA NADU”＞5月3日(日)@東京・渋谷 CLUB QUATTRO セットリスト

SE

01_七夕乃雷 Shichiseki no rai

02_東京彩景 TOKYO PSYCHE

03_HEROIN(E)

04_C.O.M.A.

05_CALIGULA

06_真月

07_メドレー1 (+ULTRA〜AM I A LØSER？〜魔ノユメ〜ØVERKILL〜CHAINSAW）

08_霊蕾-laylay-

09_眩暈

10_MOONLIGHT SLAVE

11_メドレー2 (AMNESIA〜LIGHT〜LOVE SONG)

12_THE MIDNIGHT BLISS

13_QUEEN

14_Ω

15_B･D･B･S

16_9999

17_BABY, I HATE U.

18_灼華

encore

en1_奈落迦 Naraka feat. PABLO

en2_XANADU

en3_ROMANCE

en4_DRACULA

en5_CYGNUS

en6_AMEN ▼サポートメンバー

PABLO (G：P.T.P / The Ravens / RED ORCA / POLPO)

TSUYOSHI (G：Unveil Raze)

明徳 (B：lynch. / VIVACE)

響 (Dr：摩天楼オペラ)