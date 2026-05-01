人気の旅先である「京都」。近年はインバウンド需要もあり、ホテル料金の高騰や観光地の混雑がみられます。ここでは旅についての書籍も出版している、人気スタイリスト・地曳いく子さん（60代）に、今どき京都旅行の大人ならではの楽しみ方について教えてもらいました。

※ この記事は文庫『新しい大人ひとり旅』（扶桑社刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています

2026年の「京都」旅行事情。事前予約と現金に注意！

秋に京都を旅しました。古くからの仕事仲間である友人カップルが京都でパーティを開催するということで、招待していただいたのです。パーティで友人たちと過ごしたあと、もう一泊してひとりで京都を満喫するという「ハーフひとり旅」を楽しみました。

ChatGTPはひとり旅の強い味方

ひとり行動では神社仏閣巡りをしたかったので、事前にChatGTPやGoogleで、「京都」「金運アップ」「開運」などキーワードを入れていろいろと下調べをしたところ、近年のオーバーツーリズムの影響か、私が行きたい神社やお寺の半分は事前予約が必要になっていました。

もちろん、事前予約なしで参拝できる神社もあります。金運アップにご利益がある御金神社も予約不要でしたが、検索したら比較的混んでいない時間を教えてくれました。この御金神社では黄金色の開運財布を授与していただきました。翌日朝に銭洗弁天で有名な六波羅蜜寺で銭洗させていただいたお札をこの開運財布に入れたところ、少額ですが宝くじが当たったのは、うれしい思い出です。

朝ごはんやランチもGoogleで営業中の場所を調べたり、ChatGTPに参拝する神社の近くの人気のお店を聞いたり。仁和寺の幻想的なライトアップ、夜間参拝も、事前にネットで予約しておいたのでゆっくり堪能できました。

育て方次第で有能な旅のコンシェルジュになる

ChatGTPはこちらの希望や好みを伝えれば伝えるほど、有能な旅のコンシェルジュになってくれます。旅だけでなく普段から使っていると、好みを学習してくれてどんどん自分専用にカスタマイズされたChatGTPに育っていきます。

育て方のコツですが、入力欄に話し言葉で、かなり細かくわがままを言ってみるのがポイントです。親しい友達に相談する感じでカジュアルな文で大丈夫です。音声入力機能もオンにすると、いちいち文章を入力する必要もなく便利です。

ちなみに、京都の神社仏閣で使えるのは、主に現金！ お札もお守りもおみくじも参拝料も現金のところが多いです。東京で普段ほとんど現金をもたずに過ごしている私はピンチ！ あっという間に飛んでいく一万円札に、最終日はハラハラしました。とにかく現金と事前予約は大事です。

ホテルは高い＝よいではない

ホテルも高くなっていました。以前の定宿はすべて2〜3倍の値段になっていて予算オーバー。最終的に、二条城近くの「ファーストキャビン二条城」に滞在しました。こちらはカプセルホテルですが、個室があり半露天風呂もあります。近所に各観光地に向かうバスが停まるバス停があり、かなり便利な場所です。

シーズンにもよりますが、京都での宿は、滞在目的によって場所を選ぶのがポイントです。ファーストキャビンもそうですが、名の知れたブランドホテルや高級宿じゃなくとも、快適な宿は探せばあります。以前泊まった某有名ホテルが、意外とタバコくさかったということもありました。

ホテルを探す際は、じゃらんや楽天トラベルなどのポータルサイトで比較して予約するのもラクですが、ホテルのホームページから直接予約する方が安かったりするので、同じ宿でもいくつかのサイトや公式サイトをチェックしてみてください。