ドッグアジリティに挑戦するポメラニアンさん。なんとも華麗にジャンプしているところを撮影したら…まさかの瞬間を捉えた『奇跡の一枚』が話題になっているのです。

もうそれにしか見えない…！爆笑を呼んだまさかの光景は記事執筆時点で28万回を超えて表示されており、2.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『棒を跳び越える犬』を撮影した結果→ジャンプしているとは思えない『偶然の一枚』】

棒を跳び越える小型犬を撮影→ジャンプしているはずなのに…

Xアカウント『@jMJyueA0pTUSuFI』に投稿されたのは、ポメラニアン「てまり」ちゃんのお姿。

この日も、元気いっぱいドッグアジリティを楽しんでいたというてまりちゃん。

まさかの『奇跡の瞬間』に反響

ハードルを前に華麗なジャンプを繰り広げるお姿を撮影していたところ…まさかの瞬間を捉えた『奇跡の一枚』が激写されていたのだといいます。

そこに映るのは、細いハードルの上で、ちょこんと伏せてまるでくつろいでいるかのように見えるてまりちゃん。

斜め方向からギリギリを攻めつつジャンプしたようで、全身が上手に棒の上に乗っているようにしか見えない写真が撮影されていたのだそう。

もちろんてまりちゃんは棒を落とさずに華麗にジャンプしたのだそうで、0.01秒の世界を切り取った貴重な瞬間だった模様。

そう言われたら、もうそれにしか見えない…！という現象を引き起こしたてまりちゃんのアジリティシーンは多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「もうそれにしか見えないｗｗ」「ほんとだ！寛いでるみたい」「棒ギリギリの高さを跳んでるってことだから、余計なスタミナを消費しない良い跳び方なのでしょうか？」「決定的瞬間！」「キレイなジャンプ姿勢ですね」などの絶賛コメントが寄せられています。

仲良しポメラニアンコンビの日常

てまりちゃんには、共にアジリティを頑張っている相棒「こまち」ちゃんという存在も。一緒にドッグランに出かけたり、さまざまなアジリティに挑戦しているのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすこまちちゃん、てまりちゃんの日常はポメラニアンの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@jMJyueA0pTUSuFI」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。