ESSEonlineで2026年3月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。

ものが増えるほど管理が大変になり、暮らしが忙しくなっていく…そう感じたことはありませんか？ 整理収納アドバイザーで2児の母であるあさこさん（30代）も、以前は便利そうなものをたくさんもっていたそう。そこから少しずつ持ちものを見直し、今は本当に必要なものだけを残し、身軽に暮らせるようになりました。そんなあさこさんがとくに「手放してよかったもの」を3つ紹介します。

※ 記事の初出は2026年3月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

1：まだ着られる、いつか着るかもしれない「服」

以前の私は、クローゼットいっぱいに服をもっていました。「まだ着られる」「いつか着るかも」と思う服を残していたので、服の数はどんどん増えていきました。

でも、服が多いほど毎朝の服選びに迷うようになります。着る服がたくさんあるはずなのに、「なにを着よう」と悩む時間が長くなってしまうんです。

そこで、「今よく着ているか」「着ていて心地いいか」などの基準で服を見直しました。すると、実際によく着る服は意外と限られていることに気づきました。

現在、1シーズン2コーデで暮らしています。今の私の暮らしにはそれだけで充分だったのです。

「だれかと比べて」ではなく「今の私に必要」という軸で暮らすことで、持ちものだけでなく心まで軽やかになりました。

2：さまざまな種類の大量の「食器」

結婚当初は、「来客用」「おしゃれな食器」「セットでそろえた食器」など、さまざまな種類の食器をもっていました。

でも実際に使うのは、使いやすい同じ食器ばかり。食器が多いほど、収納はぎゅうぎゅうになり、洗い物も増えてしまいます。

そこで、「よく使うか」「扱いやすいか」を基準に食器を見直しました。結果として、毎日の食事で使う食器はそれほど多くなくても十分だと感じています。

今、わが家の食器は「引き出しひとつに入る分だけ」。毎日は回っているので、問題ないです。

食器が少なくなると、食器棚に余白ができ、出し入れもしやすくなりました。洗い物もたまりにくくなり、キッチンの作業がスムーズになったように思います。

3：SNSで見たキレイで整った「収納のマネ」

SNSや雑誌を見ると、収納ケースを駆使したきれいに整った収納を見ることがあります。以前の私は、「同じようにすれば家も整うかもしれない」と思い、白いケースでシンデレラフィットをがんばっていた時期もありました。

でも実際には、家の間取りや持ちもの、家族構成、そこに住む人の性格はそれぞれ違います。そのため、ほかの人の収納方法がそのまま自分の家に合うとは限りません。

何度か試すうちに、「自分の暮らしに合う収納を見つけることが大切なんだ」と気づきました。わが家は、とにかくアクション数が少なく、さっと取れてさっとしまえる収納方法のほうが、部屋が片付きやすかったんです。

それからは、「使いやすいか」「家族が続けやすいか」を基準に収納を考えるようにしています。

だれかの正解ではなく、自分の暮らしに合う方法を見つけることで、無理なく整った状態を保てるようになりました。

ものを減らすと、暮らしに余白が生まれました

ミニマリストというと、「できるだけものを減らす暮らし」というイメージがあるかもしれません。でも私にとっては、「本当に必要なものだけを残す暮らし」です。

・服の数を見直したこと

・食器を減らしたこと

・自分に合わない収納をやめたこと

こうした小さな見直しを重ねることで、家の中に余白が生まれ、暮らしも少しずつラクになりました。

もし今、「ものが多くて管理が大変」と感じているなら、まずは1つの場所から見直してみるのもおすすめです。ものが少し減るだけで、毎日の暮らしは思っている以上に軽くなるかもしれません。