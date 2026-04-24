任天堂の商品・サービスの「サポート情報」を伝える公式「X」アカウントが4月24日、更新。ゲーム機などに内蔵されている、リチウムイオンバッテリーについて注意を促し、対策を伝えました。

【画像】わ…ぁ…（泣） コチラが任天堂公式「困っちゃってる」Switchのイラストです！

旧Switch、放置しちゃってる…？

公式アカウントは、「ゲーム機などに内蔵されているリチウムイオンバッテリーは、あまり長い間、充電も使用もしていない状態が続くと、充電できなくなることがあります」とコメント。対策として、「半年に一度は充電してあげてください」と伝えています。

この投稿に対し、SNS上では「そうなんですね。ずっと使っていない3DSも充電してあげなきゃ」「放置してたから助かる」「マジか…」「知らなかった」という声が上がっています。

「旧Switchがヤバい」「Switch 2買ってから充電しなくなってしまった」というコメントもありました。「Nintendo Switch 2」は2025年6月5日に発売され、発売当初は人気のため入手困難な状況が続いていました。

「Switch 2」を購入し、旧「Switch」を使わなくなった……というタイミングから半年以上経過した、というユーザーは多いとみられます。愛用していた「Switch」を充電し、動作を確認してみてはいかがでしょうか。

