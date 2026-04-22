22日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、アウトサイドヒッターの染野輝（24）とミドルブロッカーの出口大聖（25）の期限付きレンタル移籍が、2026年4月末日で終了することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

茨城県出身の染野は順天堂大学を卒業後、2024年にサントリーサンバーズ大阪へ入団。同チームで1シーズンプレーした後、2025年にヴォレアスへレンタル移籍した。今シーズンはSVリーグ男子のレギュラーシーズン（RS）全44試合でベンチ入りし、254得点を挙げた。

一方、北海道出身の出口は国際武道大学を卒業後、2023年に大分三好ヴァイセアドラーへ入団。1シーズン在籍するも、同チームの休部に伴い2024年に北海道イエロースターズへ移籍した。その後、2025年にヴォレアスへレンタル移籍。今シーズンはSVリーグ男子のRS43試合でベンチ入りし、28得点を挙げた。

2選手と加藤伊織ゼネラルマネージャーはクラブを通してコメントしている。

■染野輝

「この度、1年間のレンタル期間を終え、ヴォレアス北海道を退団することになりました。短い期間ではありましたが、台湾遠征、SVリーグ、そして天皇杯準優勝と、今シーズンはとても濃く、そして心から楽しめた1年でした。そして何より、自分のキャラを受け止め、受け入れてくれたヴォレアス北海道の選手、スタッフ、ファンの皆さんには感謝しています。本当にありがとうございました！この1年間、心の底からバレーボールを楽しむことができたと同時に、自分自身の成長も楽しむことができた1年になりました」

「今回、レンタル移籍を快く受け入れてくださったヴォレアス北海道には、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。また、日頃からチームを支えてくださっているパートナー企業の皆様にも、心より御礼申し上げます。そして、いつも熱い、熱い、熱い応援を送ってくださったファンの皆様、本当にありがとうございました。ホームゲーム、アウェイでのご声援本当に本当にありがとうございました！この1年間での数々のゲームを忘れず、ヴォレアス北海道で戦い抜いたことを誇りにまだまだ頑張ります！1年間本当にありがとうございました！」

■加藤伊織ゼネラルマネージャー（染野へのコメント）

「プロ2年目でレンタル移籍を決断し、単身北海道へ来る覚悟は容易にできなかったと思います。しかし、チーム合流後は、本当に2年目の選手なのかと思うぐらい、落ち着いた佇まいと大胆さを兼ね備えたプレーで幾度となくチームの危機を救い、勝利に貢献をしてくれました。印象に残っているシーンは、毎試合の2,3セット間のハーフタイムの間に、色々な選手と会話をして、反省点を洗い出し、次のセットに向けた対策を率先して行う姿は、本当に頼もしく思っておりました。来シーズンはサントリーサンバーズさんに戻り、また一段とハイレベルなチーム内競争を戦うことになるかと思いますが、今年1年の経験を存分に活かして、皆さんの前に戻ってきてもらえることを楽しみにしております。ありがとう！ひかる！」

■出口大聖

「この度、1年間のレンタル期間を終え、ヴォレアス北海道を退団することになりました。短い期間ではありましたが、台湾遠征、SVリーグ、そして天皇杯準優勝と、競技人生の中でも一番濃く、そして心から楽しめた一年でした。

『結果にこだわらず、バレーボールを楽しむ！』ヴォレアスで学んだこのマインドは、これからも大切にしていきたいと思います。今回、レンタル移籍を快く受け入れてくださったヴォレアス北海道には、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。また、日頃からチームを支えてくださっているパートナー企業の皆様にも、心より御礼申し上げます」

「そして、いつも熱い、熱い、熱い応援を送ってくださったファンの皆様、本当にありがとうございました。皆様の存在があったからこそ、長いシーズンを戦い抜くことができました。来季はイエロースターズの一員としてヴォレアスと戦うことになりますが、これからも熱い試合で、共に北海道のバレーボールを盛り上げていきましょう。1年間本当にありがとうございました！』

■加藤伊織ゼネラルマネージャー（出口へのコメント）

「『君はプロの世界に入れる素質があるから、頑張ってほしい』と当時高校生だった彼に声を掛けてから9年後に、SVリーグで共に戦う日が来るとは思ってもおりませんでした。プレースタイルからも感じられますが、日頃から野心に溢れ、出場機会が少なくても腐らず直向きに上を目指す姿勢は本当に素晴らしく、チームに与える影響も大きかったと思います。記憶に残るのは25年12月7日のVC長野戦で、フルセットまでもつれた第5セット、デュースのマッチポイント時にリリーフサーバーで入り、完璧なディグを上げ、染野が打ち切って勝利した試合は彼の日頃の練習に向き合う姿勢がもたらした結果だと思っております。来シーズンはイエロースターズさんへ戻り、今季の成果が試されるシーズンになると思います。持ち前の切れ味抜群のアタックとサーブを武器に、コートを駆け巡り、チームを盛り上げる姿をたくさん見られるよう、サポーターも私も願っております。ありがとう！大聖！』