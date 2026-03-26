ハーゲンダッツ新作♡加賀棒ほうじ茶ラテで癒しの贅沢アイスタイム

ハーゲンダッツから、和素材の魅力を贅沢に味わえるミニカップ『加賀棒ほうじ茶ラテ』が登場。香ばしく甘い香りが広がる加賀棒ほうじ茶と、北海道産ミルクのクリーミーなコクが重なり、ほっと心ほどけるひとときを演出します。シンプルながら奥行きのある味わいは、大人のご褒美アイスにぴったり♡日常に小さな贅沢を添えてみませんか？

希少な加賀棒ほうじ茶の魅力

本商品に使用されている加賀棒ほうじ茶は、石川県・金沢市発祥の希少なほうじ茶。茶葉ではなく茎を使用し、全体の10～15％しか取れない貴重な部位から作られています。

一般的なほうじ茶よりも苦みや渋みが少なく、甘く香ばしい香りが特徴。低温焙煎によって引き出された繊細な風味が、口いっぱいにふんわりと広がります。

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ミルクと調和した贅沢ラテ仕立て

アイスクリームには、コク深くなめらかな北海道産ミルクを使用。加賀棒ほうじ茶の香ばしさと絶妙に調和し、ラテのようなまろやかな口当たりに仕上がっています。

具材をあえて加えないプレーン構造にすることで、素材本来の味わいをしっかり堪能できるのも魅力。すっきりとした後味で、最後の一口まで心地よく楽しめます♪

商品詳細をチェック

ハーゲンダッツ ミニカップ『加賀棒ほうじ茶ラテ』



価格：373円（税込）※軽減税率適用

内容量：110ml

発売日：2026年4月21日（火）

販売先：全国のスーパーマーケット／コンビニエンスストア、デパート他

和の香りで癒されるひととき♡

香ばしくやさしい甘さが広がる『加賀棒ほうじ茶ラテ』は、忙しい毎日にそっと寄り添う癒しのアイス。

和の素材とミルクの絶妙なバランスが、大人のリラックスタイムをより特別なものにしてくれます♡

頑張った日のご褒美や、ゆったり過ごしたい夜にぴったりの一品。この季節だけの限定フレーバーを、ぜひ味わってみてください♪