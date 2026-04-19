ポケモン×Lovisiaの新作フェイスマスク登場♡可愛さと美肌ケアを同時に叶える
可愛さもスキンケアもどちらも叶えたい♡そんな願いに応える「Lovisiaポケモンフェイスマスク」が新登場しました。人気ポケモンたちがデザインされたシートマスクは、見た目のときめきだけでなく、肌悩みに合わせたケアもできる優秀アイテム。毎日のスキンケア時間をもっと楽しく、癒しのひとときへと変えてくれます。
ポケモンデザインで気分もUP
今回のフェイスマスクは、パッケージだけでなくシートにもポケモンがプリントされた全面デザインが特徴。
ラインアップはピカチュウ、プリン、ゲンガー、イーブイ、ポッチャマ、ニャオハの全6種。
シックなカラーと遊び心あるデザインが絶妙にマッチし、自分用にはもちろんプレゼントにもぴったりです。
刀剣乱舞ONLINEのフェイス&ボディミスト第2弾♡推しの香りに包まれる贅沢ケア
肌悩みに合わせた6つのケア
ピカチュウ
プリン
イーブイ
ポッチャマ
ゲンガー
ニャオハ
それぞれのポケモンごとに異なる美容成分を配合し、肌悩みにアプローチ。
ピカチュウは透明感※2、プリンはハリ・ツヤ、ゲンガーは肌荒れ防止、イーブイは毛穴対策※3、ポッチャマは贅沢保湿、ニャオハはエイジングケア※4に対応。
5種の植物成分※1も配合され、ゆらぎがちな肌をやさしく整えます。
※1【ピカチュウ、プリン、イーブイ、ポッチャマ】ツボクサ葉／茎エキス、チャ葉エキス、アーチチョーク葉エキス、ドクダミエキス、カミツレ花エキス(整肌保湿成分)
【ゲンガー】ソメイヨシノ葉エキス、ツボクサ葉／茎エキス、チャ葉エキス、アーチチョーク葉エキス、カミツレ花エキス(整肌保湿成分)
【ニャオハ】チャ葉エキス、アーチチョーク葉エキス、ドクダミエキス、カミツレ花エキス、ラベンダー花エキス(整肌保湿成分)
※2うるおいのある肌のこと
※3肌のひきしめ・保湿により、毛穴を目立たなくすること。
※4年齢を重ねた肌にうるおいを与えること
商品詳細
Lovisiaポケモンフェイスマスク
価格：各495円（税込）
サイズ：W186×D3×H130mm
販売店舗：Lovisiaオンラインショップ、全国のバラエティショップ等
発売日：2026年3月27日（金）発売中
Lovisiaで楽しく美肌ケアを♡
Lovisiaのポケモンフェイスマスクは、可愛さと機能性を兼ね備えた新感覚スキンケアアイテム。気分や肌悩みに合わせて選べるから、毎日のケアがもっと楽しく続けられます。
自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめ。癒しと美しさを同時に手に入れて、心まで満たされるスキンケア時間を楽しんでみてください♪