ポケモン×Lovisiaの新作フェイスマスク登場♡可愛さと美肌ケアを同時に叶える

可愛さもスキンケアもどちらも叶えたい♡そんな願いに応える「Lovisiaポケモンフェイスマスク」が新登場しました。人気ポケモンたちがデザインされたシートマスクは、見た目のときめきだけでなく、肌悩みに合わせたケアもできる優秀アイテム。毎日のスキンケア時間をもっと楽しく、癒しのひとときへと変えてくれます。

ポケモンデザインで気分もUP

今回のフェイスマスクは、パッケージだけでなくシートにもポケモンがプリントされた全面デザインが特徴。

ラインアップはピカチュウ、プリン、ゲンガー、イーブイ、ポッチャマ、ニャオハの全6種。

シックなカラーと遊び心あるデザインが絶妙にマッチし、自分用にはもちろんプレゼントにもぴったりです。

刀剣乱舞ONLINEのフェイス&ボディミスト第2弾♡推しの香りに包まれる贅沢ケア

肌悩みに合わせた6つのケア

ピカチュウ

プリン

イーブイ

ポッチャマ

ゲンガー

ニャオハ

それぞれのポケモンごとに異なる美容成分を配合し、肌悩みにアプローチ。

ピカチュウは透明感※2、プリンはハリ・ツヤ、ゲンガーは肌荒れ防止、イーブイは毛穴対策※3、ポッチャマは贅沢保湿、ニャオハはエイジングケア※4に対応。

5種の植物成分※1も配合され、ゆらぎがちな肌をやさしく整えます。

※1【ピカチュウ、プリン、イーブイ、ポッチャマ】ツボクサ葉／茎エキス、チャ葉エキス、アーチチョーク葉エキス、ドクダミエキス、カミツレ花エキス(整肌保湿成分)

【ゲンガー】ソメイヨシノ葉エキス、ツボクサ葉／茎エキス、チャ葉エキス、アーチチョーク葉エキス、カミツレ花エキス(整肌保湿成分)

【ニャオハ】チャ葉エキス、アーチチョーク葉エキス、ドクダミエキス、カミツレ花エキス、ラベンダー花エキス(整肌保湿成分)

※2うるおいのある肌のこと

※3肌のひきしめ・保湿により、毛穴を目立たなくすること。

※4年齢を重ねた肌にうるおいを与えること

商品詳細

Lovisiaポケモンフェイスマスク

価格：各495円（税込）

サイズ：W186×D3×H130mm

販売店舗：Lovisiaオンラインショップ、全国のバラエティショップ等

発売日：2026年3月27日（金）発売中

Lovisiaで楽しく美肌ケアを♡

Lovisiaのポケモンフェイスマスクは、可愛さと機能性を兼ね備えた新感覚スキンケアアイテム。気分や肌悩みに合わせて選べるから、毎日のケアがもっと楽しく続けられます。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめ。癒しと美しさを同時に手に入れて、心まで満たされるスキンケア時間を楽しんでみてください♪