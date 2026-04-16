セカンドバッカーの新曲「SOS」が、マッチングアプリTinderが新たに展開する音楽で繋がる新機能「ミュージックモード」のキャンペーンソングに起用されることが決定した。、4月17日よりキャンペーン動画がABEMA・WEB・各種SNSにて公開となる。

新曲「SOS」は、寂しい夜に届く「SOS」をきっかけに始まる、何気ない日常のワンシーンを描いた1曲。セカンドバッカーらしい等身大のリリックと、一度聴いたら耳から離れないキャッチーなメロディーが印象的な楽曲となっている。楽曲は、4月22日にデジタル配信予定だ。

そして、今回セカンドバッカーの新曲を起用したTinder「ミュージックモード」のキャンペーンは、Tinderが共通の音楽の趣味を通じて出会いのきっかけを作る新機能「ミュージックモード」の始動に合わせ、動画配信サービス「ABEMA」および国内最大級の都市型ロックフェス＜METROCK 2026＞との特別コラボレーション企画として制作。

キャンペーン動画には、SNS総フォロワー140万人を誇るインフルエンサー・栞麗と、モデルの吉野多紀が出演。Tinderの新機能「ミュージックモード」をきっかけにマッチした2人が、音楽を通じて心を通わせ、セカンドバッカーのライブを楽しみながら距離を縮めていく様子が描かれている。ライブシーンでは、本人役としてセカンドバッカーも登場し、リアルな熱量を感じさせる演出にも注目だ。

セカンドバッカーは、5月20日に2nd EP「あの時こうしておけばよかった」をリリース予定。また、6月からは全国ツアー2026『あの時こうしておけばよかった』の開催も決定している。

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■G/Vo こうへい：コメント全文

僕たちの楽曲「SOS」が、誰かと誰かを繋ぐきっかけになってくれたら本当に嬉しいです。

是非“ミュージックモード”で、あなたとこれから大切になる誰かが、少しだけあたたかくなれる瞬間を、言葉よりも先に感じてもらえたら嬉しいです。

■Dr まさみ：コメント全文

人と人との繋がりが希薄になる中、音楽を通して人と出会えるのが、とても羨ましいです。

正直自分で使いたいですが、自分の曲で出会うの恥ずかしいので皆さんが是非使ってください。

あと、もし俺を見つけても見て見ぬふりしてください。

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■セカンドバッカー「SOS」タイアップ情報

タイトル：Tinder「ミュージックモード」キャンペーン動画（30秒／15秒）

公開開始：2026年4月17日（金）

公開先：ABAMA・WEB・各種SNSでの配信

出演：栞麗／吉野多紀／セカンドバッカー

キャンペーンソング：セカンドバッカー「SOS」

YouTube URL：https://www.youtube.com/@TinderJapan （4月17日（金）公開予定） ＜プレゼントキャンペーン応募概要＞

「METROCK 2026 キャンペーン supported by Tinder」

申込期間：2026年4月17日(金) 〜 2026年4月30日(木) 23:59

参加・申込方法：

1：Tinderアプリを登録

2：X(@Tinder_Japan)をフォロー&キャンペーン投稿のリツイート

3：公式応募フォームより必要事項を記入して送信

申込サイトURL：https://forms.gle/48cUJgSgRLsmUgLr5

当選特典：METROCK 2026 チケット CMコラボしたセカンドバッカー サイン入り公式グッズセット

◾️「SOS」

2026年4月22日（水）リリース

配信：https://secondbacker.lnk.to/sos ▼Pre-add ＆ Pre-save（配信事前登録）キャンペーン開催中

詳細：https://secondbacker.fanpla.jp/news/detail/74962

◾️＜全国ツアー2026『あの時こうしておけばよかった』＞ ▼ワンマンシリーズ

・2026年6月13日（土）千葉LOOK

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月14日（日）越谷EASYGOINGS

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月20日（土）神戸・太陽と虎

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月21日（日）和歌山GATE

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月27日（土）前橋DYVER

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月28日（日）宇都宮HELLO DOLLY

開場16:30/開演17:00 ・2026年7月10日（金）水戸LIGHT HOUSE

開場17:30/開演18:00 ・2026年7月11日（土）F.A.D YOKOHAMA

開場16:30/開演17:00 ・2026年7月19日（日）京都MUSE

開場16:30/開演17:00 ▼対バンシリーズ

・2026年7月20日（月・祝）名古屋CLUB QUATTRO

開場16:00/開演17:00

w/アルステイク ・2026年8月1日（土）梅田Banana Hall

開場16:00/開演17:00

w/リュックと添い寝ごはん ・2026年8月2日（日）代官山UNIT

開場16:00/開演17:00

w/KALMA チケット一般発売：2026年3月19日（木）21:00〜

ワンマンシリーズ：3,900円（税込）※ドリンク代別

対バンシリーズ：4,500円（税込）※ドリンク代別

https://w.pia.jp/t/secondbacker-tour26/

◾️ライブ情報 ▼2026年4月18日（土）札幌市内ライブハウス5会場

FM NORTH WAVE & WESS PRESENTS『IMPACT! XXIII』supported by アルキタ

イベントHP：https://wess.jp/impact23/ ▼2026年4月22日（水）大阪 梅田シャングリラ

2026年4月23日（木）愛知 新栄シャングリラ

2026年5月14日（木）東京 下北沢シャングリラ

『見放題 SPRING TOUR 2026』

チケット：https://w.pia.jp/t/mihoudai-spring-tour26/ ▼2026年5月2日（土）名古屋 ダイアモンドホール＆SPADE BOX

『GRAND SLAM 2026』

イベントHP：https://www.grandslam2026.net/ ▼2026年5月4日（月）千葉市蘇我スポーツ公園

『JAPAN JAM 2026』

イベントHP：https://japanjam.jp/ ▼2026年5月16日（土）名古屋 大高緑地

『FREEDOM NAGOYA 2026』

チケットHP：https://freedom.radcreation.jp/ ▼2026年5月18日（月）東京 下北沢ERA

『ちゃくら 下北沢武者修行＆侵略大作戦 THE FINAL』SNSからライブハウスへ編

チケット：https://w.pia.jp/t/chakura-26/ ▼2026年5月31日（日）大阪 海とのふれあい広場

『OSAKA METROCK 2026』

イベントHP：https://metrock.jp/

◾️レギュラーPodcast情報

番組名：NACK5 NEXT セカンドバッカーの「たまにバズるラジオ」

配信日時：毎週水曜日17:00

パーソナリティー：セカンドバッカー ▼番組概要

あなたを支えるバンド・セカンドバッカーの初冠Podcast番組。

TikTokでバズを巻き起こし続ける2人のゆる〜いやり取りとともに、世間話、曲の話、さらには愛とか恋とかわからないなりに語り合っていきます！ 番組公式タグ「#セカバズ」で感想ポストをお待ちしています。 ▼Info

番組HP：https://www.nack5.co.jp/nack5-next/secondbacker

TikTok：https://www.tiktok.com/@sekabuzz202604

YouTube（再生リスト）：https://youtube.com/playlist?list=PLSRy7rruLDDRqTT3-9LIriU3vUPS20c82&si=75pNxMfx0bpjNKcC