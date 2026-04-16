セカンドバッカー、新曲「SOS」がTinder®新機能「ミュージックモード」のキャンペーンソングに
セカンドバッカーの新曲「SOS」が、マッチングアプリTinderが新たに展開する音楽で繋がる新機能「ミュージックモード」のキャンペーンソングに起用されることが決定した。、4月17日よりキャンペーン動画がABEMA・WEB・各種SNSにて公開となる。
新曲「SOS」は、寂しい夜に届く「SOS」をきっかけに始まる、何気ない日常のワンシーンを描いた1曲。セカンドバッカーらしい等身大のリリックと、一度聴いたら耳から離れないキャッチーなメロディーが印象的な楽曲となっている。楽曲は、4月22日にデジタル配信予定だ。
そして、今回セカンドバッカーの新曲を起用したTinder「ミュージックモード」のキャンペーンは、Tinderが共通の音楽の趣味を通じて出会いのきっかけを作る新機能「ミュージックモード」の始動に合わせ、動画配信サービス「ABEMA」および国内最大級の都市型ロックフェス＜METROCK 2026＞との特別コラボレーション企画として制作。
キャンペーン動画には、SNS総フォロワー140万人を誇るインフルエンサー・栞麗と、モデルの吉野多紀が出演。Tinderの新機能「ミュージックモード」をきっかけにマッチした2人が、音楽を通じて心を通わせ、セカンドバッカーのライブを楽しみながら距離を縮めていく様子が描かれている。ライブシーンでは、本人役としてセカンドバッカーも登場し、リアルな熱量を感じさせる演出にも注目だ。
セカンドバッカーは、5月20日に2nd EP「あの時こうしておけばよかった」をリリース予定。また、6月からは全国ツアー2026『あの時こうしておけばよかった』の開催も決定している。
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■G/Vo こうへい：コメント全文
僕たちの楽曲「SOS」が、誰かと誰かを繋ぐきっかけになってくれたら本当に嬉しいです。
是非“ミュージックモード”で、あなたとこれから大切になる誰かが、少しだけあたたかくなれる瞬間を、言葉よりも先に感じてもらえたら嬉しいです。
■Dr まさみ：コメント全文
人と人との繋がりが希薄になる中、音楽を通して人と出会えるのが、とても羨ましいです。
正直自分で使いたいですが、自分の曲で出会うの恥ずかしいので皆さんが是非使ってください。
あと、もし俺を見つけても見て見ぬふりしてください。
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■セカンドバッカー「SOS」タイアップ情報
タイトル：Tinder「ミュージックモード」キャンペーン動画（30秒／15秒）
公開開始：2026年4月17日（金）
公開先：ABAMA・WEB・各種SNSでの配信
出演：栞麗／吉野多紀／セカンドバッカー
キャンペーンソング：セカンドバッカー「SOS」
YouTube URL：https://www.youtube.com/@TinderJapan （4月17日（金）公開予定）
＜プレゼントキャンペーン応募概要＞
「METROCK 2026 キャンペーン supported by Tinder」
申込期間：2026年4月17日(金) 〜 2026年4月30日(木) 23:59
参加・申込方法：
1：Tinderアプリを登録
2：X(@Tinder_Japan)をフォロー&キャンペーン投稿のリツイート
3：公式応募フォームより必要事項を記入して送信
申込サイトURL：https://forms.gle/48cUJgSgRLsmUgLr5
当選特典：METROCK 2026 チケット CMコラボしたセカンドバッカー サイン入り公式グッズセット
◾️「SOS」
2026年4月22日（水）リリース
配信：https://secondbacker.lnk.to/sos
▼Pre-add ＆ Pre-save（配信事前登録）キャンペーン開催中
詳細：https://secondbacker.fanpla.jp/news/detail/74962
◾️＜全国ツアー2026『あの時こうしておけばよかった』＞
▼ワンマンシリーズ
・2026年6月13日（土）千葉LOOK
開場16:30/開演17:00
・2026年6月14日（日）越谷EASYGOINGS
開場16:30/開演17:00
・2026年6月20日（土）神戸・太陽と虎
開場16:30/開演17:00
・2026年6月21日（日）和歌山GATE
開場16:30/開演17:00
・2026年6月27日（土）前橋DYVER
開場16:30/開演17:00
・2026年6月28日（日）宇都宮HELLO DOLLY
開場16:30/開演17:00
・2026年7月10日（金）水戸LIGHT HOUSE
開場17:30/開演18:00
・2026年7月11日（土）F.A.D YOKOHAMA
開場16:30/開演17:00
・2026年7月19日（日）京都MUSE
開場16:30/開演17:00
▼対バンシリーズ
・2026年7月20日（月・祝）名古屋CLUB QUATTRO
開場16:00/開演17:00
w/アルステイク
・2026年8月1日（土）梅田Banana Hall
開場16:00/開演17:00
w/リュックと添い寝ごはん
・2026年8月2日（日）代官山UNIT
開場16:00/開演17:00
w/KALMA
チケット一般発売：2026年3月19日（木）21:00〜
ワンマンシリーズ：3,900円（税込）※ドリンク代別
対バンシリーズ：4,500円（税込）※ドリンク代別
https://w.pia.jp/t/secondbacker-tour26/
◾️ライブ情報
▼2026年4月18日（土）札幌市内ライブハウス5会場
FM NORTH WAVE & WESS PRESENTS『IMPACT! XXIII』supported by アルキタ
イベントHP：https://wess.jp/impact23/
▼2026年4月22日（水）大阪 梅田シャングリラ
2026年4月23日（木）愛知 新栄シャングリラ
2026年5月14日（木）東京 下北沢シャングリラ
『見放題 SPRING TOUR 2026』
チケット：https://w.pia.jp/t/mihoudai-spring-tour26/
▼2026年5月2日（土）名古屋 ダイアモンドホール＆SPADE BOX
『GRAND SLAM 2026』
イベントHP：https://www.grandslam2026.net/
▼2026年5月4日（月）千葉市蘇我スポーツ公園
『JAPAN JAM 2026』
イベントHP：https://japanjam.jp/
▼2026年5月16日（土）名古屋 大高緑地
『FREEDOM NAGOYA 2026』
チケットHP：https://freedom.radcreation.jp/
▼2026年5月18日（月）東京 下北沢ERA
『ちゃくら 下北沢武者修行＆侵略大作戦 THE FINAL』SNSからライブハウスへ編
チケット：https://w.pia.jp/t/chakura-26/
▼2026年5月31日（日）大阪 海とのふれあい広場
『OSAKA METROCK 2026』
イベントHP：https://metrock.jp/
◾️レギュラーPodcast情報
番組名：NACK5 NEXT セカンドバッカーの「たまにバズるラジオ」
配信日時：毎週水曜日17:00
パーソナリティー：セカンドバッカー
▼番組概要
あなたを支えるバンド・セカンドバッカーの初冠Podcast番組。
TikTokでバズを巻き起こし続ける2人のゆる〜いやり取りとともに、世間話、曲の話、さらには愛とか恋とかわからないなりに語り合っていきます！ 番組公式タグ「#セカバズ」で感想ポストをお待ちしています。
▼Info
番組HP：https://www.nack5.co.jp/nack5-next/secondbacker
TikTok：https://www.tiktok.com/@sekabuzz202604
YouTube（再生リスト）：https://youtube.com/playlist?list=PLSRy7rruLDDRqTT3-9LIriU3vUPS20c82&si=75pNxMfx0bpjNKcC
関連リンク
◆セカンドバッカー オフィシャルサイト
◆セカンドバッカー オフィシャルX
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