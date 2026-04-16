【義母「専業主婦は、幸せ！」】考え改めてみては？「母さんをいじめるな！」＜第8話＞#4コマ母道場
価値観は人それぞれ。何が正しくて何が間違いかを決めるよりも、大切なのは自分の価値観を他人に押し付けないことなのかもしれません。けれど価値観の押し付けは、ときに「自分を認めてほしい」という気持ちの裏返しでもあります。もしかすると、その根底には承認欲求に近い感情があるのかもしれませんね。今回は、そんな“価値観”をめぐって起こる、嫁VS姑のお話です。
第8話 なんで私が悪者なの？
【編集部コメント】
これは……アリサさんによるお義母さんへの「いじめ」なのでしょうか。むしろ今までの過程からすると、アリサさんがお義母さんの言動に対してずいぶん我慢を積み重ねてきた結果のように見えます。言い換えると、お義母さんにとっては因果応報というか……。それでも泣いて「ひどい！」と言われたら、アリサさんの方が加害者になってしまうのでしょうか。はたして……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第8話 なんで私が悪者なの？
【編集部コメント】
これは……アリサさんによるお義母さんへの「いじめ」なのでしょうか。むしろ今までの過程からすると、アリサさんがお義母さんの言動に対してずいぶん我慢を積み重ねてきた結果のように見えます。言い換えると、お義母さんにとっては因果応報というか……。それでも泣いて「ひどい！」と言われたら、アリサさんの方が加害者になってしまうのでしょうか。はたして……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙