か、か、かんわいぃぃッ♡【セリア】見つけたら即カゴしたい「ぷっくりシール」

周りの人が持っていないような、可愛いシールを探している人へ。【セリア】はもうチェックした？ 100円ショップのさまざまなグッズを紹介している@nanaironotobira2さんが、セリアで“ゆめかわ”なぷっくりシールをゲットしたもよう。手帳や小物のデコレーションにはもちろん、ただ眺めているだけでも癒やされそうな魅力が詰まっていました！

ぷっくり感がたまらない！ ゆめかわシール

こちらのシールは、ぷっくりと膨らんだ立体的な表面で、透明な質感が目をひくポイント。ウサギやネコといった動物たちとスイーツを組み合わせた、ファンシーな世界観が楽しめます。アニメのキャラクターや有名キャラクターのシールも良いけれど、たまにはこんな、ちょっぴりゆるいムードのシールもあると楽しいかも。1枚のシートにさまざまなモチーフが散りばめられているため、どこに貼ろうか選ぶ時間も楽しくなりそうです。

眺めるだけで胸がキュンとするキュートさ

@nanaironotobira2さんが「デザインもぷっくり感も可愛い」と紹介している通り、横から見るとしっかりとした厚みがあるのが特徴です。カプセルのような立体的なフォルムは存在感があり、スマートフォンのケースなどに貼っても良いアクセントになりそう。指先で触れたときの独特な感触も、このシールならではの楽しみ方のひとつと言えそうです。

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※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里