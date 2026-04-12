美人アナウンサー、美肌輝く大胆背中開きキャミワンピ姿に絶賛の声「大人の色気」「スタイル良くて憧れる」
【モデルプレス＝2026/04/12】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが4月11日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を公開した。
【写真】“身長170cm”美人アナ「目を奪われる美しさ」デコルテ輝くドレス姿
瀧山アナは「『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』リポート担当しました」とABEMAの特別番組「30時間限界突破フェス」（11日15時〜）の目玉企画「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」を担当したことを報告。大胆に背中が開いた黒いキャミソールワンピース姿を披露し、美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「大人の色気を感じる」「可愛すぎる」「スタイル良くて憧れる」「目を奪われる美しさ」「肩のラインが綺麗」「圧倒的な美しさ」などと反響が寄せられている。
瀧山アナは1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
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【写真】“身長170cm”美人アナ「目を奪われる美しさ」デコルテ輝くドレス姿
◆瀧山あかねアナ、キャミワンピ姿公開
瀧山アナは「『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』リポート担当しました」とABEMAの特別番組「30時間限界突破フェス」（11日15時〜）の目玉企画「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」を担当したことを報告。大胆に背中が開いた黒いキャミソールワンピース姿を披露し、美しい素肌を見せている。
◆瀧山あかねアナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大人の色気を感じる」「可愛すぎる」「スタイル良くて憧れる」「目を奪われる美しさ」「肩のラインが綺麗」「圧倒的な美しさ」などと反響が寄せられている。
瀧山アナは1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
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