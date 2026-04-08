俳優・本田翼が出演する、アルバイト求人サイト「ギガバイト」の新ＣＭ「バイト探しダンス」篇が、８日までに公開された。

同ＣＭで本田は、ギガバイトが誇る２００万件という求人数を、オリジナル楽曲に乗せて歌やダンスとともにＰＲ。またメロディーに合わせて居酒屋スタッフ、警備員、配送スタッフなどさまざまなアルバイトに扮（ふん）して、アルバイト探しの楽しさや可能性の広がりを表現した。

本田は同サイトのアンバサダーに就任。ＣＭ撮影に際して行われたインタビューでは、過去のアルバイト経験について明かした。

おすし屋やカフェでのアルバイト経験があるといい、思い出を問われると「おすし屋さんのアルバイトで指をホタテに挟まれたことですかね」と苦笑い。当時は高校生で、「きれいに貝殻が開いていたのですが、中身を取ろうとしたらいきなり貝が閉じて。本当にびっくりました！」と振り返っていた。

また当時のバイト探しは「友達の紹介や、街を歩いているとお店に『時給〇〇円、アルバイト募集』みたいなチラシが貼ってあったので、そういうのを見て、本当にお店のドアをたたいてました。アルバイト雑誌なども見ていました」と述懐。挑戦したいアルバイトを問われると「水族館の飼育員さんとかやってみたいです！」と話した。