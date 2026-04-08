秋篠宮家「お金が足りない」発言に隠された、紀子さまの苛立ち…「愛子さま人気」へのわだかまり

「女性天皇」を認めない方針を示した高市首相

かつて欧州には、栄華を誇りながら、滅亡した王朝がいくつも存在しました。たとえば、フランスブルボン王朝、ドイツ帝国（プロイセン）・ホーエンツオレルン家、ロシア帝国のロマノフ王朝。これらの滅亡の共通点はなんでしょうか。それは、国民の意識に王室の改革がついてゆけず、国民の支持がなくなって滅んだという点です。フランスは自由・平等・博愛のフランス革命の精神が理解できず、ロシアとドイツは立憲民主化という流れに乗り遅れ、ロマノフ家は革命で皇室虐殺。ドイツも敗戦革命で王室は亡命・滅亡しました。

私が、この「王朝滅亡の法則」を冒頭に書いたのは、高市首相が、3月16日の参院予算委員会での質疑で、「女性天皇」の可能性を認められませんと、はっきり言いきったからです。

高市首相はさらに、"悠仁さままでの皇位継承の流れをゆるがせてはならない"と強調。保守層が譲れない一線とする「男系男子での皇位継承」への強いこだわりを断言しました。そして、政府は4月15日にも、皇室典範改正へ向けて国会での意見を取りまとめるため、与野党による全体会合を開く方針が決まり、皇室典範の改正が急ピッチに動きはじめたからです。

「お金が足りない」とこぼす秋篠宮家

実は、私は、最近「秋篠宮が、オカネが足りないとこぼされている」という記事【秋篠宮ご夫妻「年1.2億円の皇族費」も家計は火の車…背後に「小室夫妻の存在」か】が気になっていました。皇族には「内廷費」が支給され、しかも秋篠宮家は、皇嗣になられたことで、内廷費が増額されたにもかかわらず「さらなる増額を望んでいる」ということに、宮内庁の職員から疑問の声があがっていたのです。

この内廷費とは、お手元金ともいわれ、いわば完全なポケットマネーです。各皇族費や被服費、私的な旅行や交際費に充てられています。職員が少ない宮家では、私的に身の回りのお世話をするお手伝いさんを雇うこともありますが、秋篠宮家には現在、約50人もの職員がおり、職員には、もちろん別途給与が支払われているので、内廷費の増額には関係ありません。近年の物価高といっても、インフレの影響で値上がる人件費や公務にかかる諸費用、邸宅の光熱費や維持費、車のガソリン代などは公費となるため、皇室には関係ないはずです。

また、栃木県にある御料牧場の生産品についても「御料牧場では、天皇ご一家の食事や宮中晩さん会で使用される肉や牛乳、卵、野菜などを生産しています。他の宮家でも有償で生産品を購入することが可能ですが、秋篠宮家は“無償”で提供されています。いくら皇位継承資格を有するお二方がいらっしゃるとはいえ、まだ秋篠宮家は内廷ではありません。いわば、特別扱いなのです」（皇室関係者）

私は、秋篠宮家の「いらだち」の意味が少しわかるような気がします。悠仁殿下がお生まれになり、皇太子になる可能性は高いのに、なかなか決定しない状況に、秋篠宮家のこれまでの努力に対する報いがないという怒りが込められているのではないかと思うのです。

現状は、費用に対する不満ですが、皇室に兄弟喧嘩が起こり、天皇家の兄弟争いが戦争に発展したことも長い歴史には、ありました。

たとえば、壬申の乱。天智天皇と天武天皇の戦いは兄弟喧嘩です。また、崇徳上皇と後白河天皇の対立は、「保元の乱」になりました。海外でも英国ウィルアム王子とヘンリー王子の仲違いは、とうとうヘンリー王子が英国王室を事実上離脱し、米国に住い、王室に関する暴露記事を書くまでに発展しました。現代は象徴天皇制ですから、戦争に発展することはありえませんが、 高市総理は今上陛下（きんじょうへいか）と申し上げるべき言葉をこんじょう陛下と発音するほどですから、皇室や宮家の歴史に、それほど深い知識があるとは思えません。

いや、台湾有事をめぐる「戦艦」発言と同じく、その問題を理解するには基礎的な言葉を知らないと思われることが多々あります。この首相の後見人である老人の元首相も「云々」を「でんでん」と読んだり、「未曾有」の危機を「みぞうゆう」と発言し、大問題になりましたが、なぜか高市氏のこの不勉強を厳しく問うメディアはありません。実は高市氏のまちがいの方が重要な意味をもっているにもかかわらずです。

高市発言を天皇家、秋篠宮家はどう感じたか

さて、高市氏が男系男子のみの天皇家存続を考え、女性天皇の可能性を考えていないと国会の場で発言したことで、天皇家、秋篠宮家は、どう感じたでしょうか。あくまでも、私の想像ですが、普通ならこう考えると思われることを列挙してみます。

秋篠宮や紀子さまの方から、考えてみます。天皇家と秋篠宮家は、悠仁殿下が生まれるまでは天皇家と予算がまったく違っていた。しかし、天皇家の方が家族の人間は少ない。金銭面でも苦労したことはまちがいありません。雅子妃が、体調を崩された折りには、秋篠宮夫婦が、公務の穴埋めに東奔西走した。

そして、雅子さまに男子が生まれないことを憂えたのか、妊活に精をだし、齢40歳で悠仁親王を産み、天皇家が滅亡する危機を救いました。それなのに、まだ悠仁殿下は皇太子とはならず、宙ぶらりんの状態にあります。しかも、体調が悪かった雅子妃殿下の回復は目ざましく、愛子さまの語学力や天性の品格で国民の人気は上昇し、いまや愛子天皇を望む声が共同通信の調査では、90％という状態です。

なんのために、苦労してきたのか。しかも、結婚問題で叩かれたことで眞子さんはPTSDとなり、親子の会話もできない状態になっています。天皇の弟というだけで、どれだけ損なのか。せめて、金銭的な待遇は、これまでの苦労分を取り戻したいという気持ちがあると考えても不思議ではありません。

後編は【「愛子天皇は認めない」高市発言で、皇室にもたらされる「静かな崩壊」の可能性】から。

【つづきを読む】「愛子天皇は認めない」高市発言で、皇室にもたらされる「静かな崩壊」の可能性