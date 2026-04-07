ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】都営新宿線 安全確認のため全線で運転を見合わせ 運転… 東京都 都営地下鉄 時事ニュース 【速報】都営新宿線 安全確認のため全線で運転を見合わせ 運転再開見込み立たず 都営新宿線 全線で運転見合わせ 2026年4月7日 18時58分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 東京都交通局によりますと、都営新宿線は午後6時20分ごろ、浜町駅と森下駅の間で発生した安全確認のため、全線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 京王線, 置床工事, 射出成形機, 鎌倉, 法要, デイサービス, フローリング, 寺田屋, 静岡, 墓