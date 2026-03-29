◇国際親善試合 日本―スコットランド（2026年3月28日 グラスゴー）

英国遠征中のサッカー日本代表（FIFAランク19位）は28日（日本時間29日）、国際親善試合でスコットランド代表（同38位）に1ー0で勝利。途中出場のMF伊東純也（33＝ゲンク）が後半39分に値千金の決勝ゴール。注目のW杯イヤー初戦を制し白星を飾った。

前半8分、守護神GK鈴木彩がファインセーブ。MFマクトミネイに至近距離から左足ダイレクトボレーを打たれたが、左手一本で防ぎ左ポストにも救われピンチを脱した。

日本はMF田中のシュートがクロスバーを叩くなど徐々にチャンスを作っていくと同42分、ハイプレスからボールを奪ってFW前田が前線へダイレクトパス。ボールを受けたMF鈴木唯がエリア内で右足シュートを放つも相手GKの正面をついてしまい得点ならず。前半を0ー0で終えた。

後半頭から森保監督が動き一気に3枚替え。DF伊藤洋、MF佐野航、DF渡辺に代わってMF三笘、DF谷口、DF鈴木淳が投入された。

後半10分、中盤のボールロストから一気に攻め込まれDFロバートソンに左足で強烈なシュートを浴びたが、ここでもGK鈴木彩がファインセーブ。左手を懸命に伸ばして弾き、またもチームの危機を救った。

そして同17分にも大量4枚替え。MF中村、MF堂安、MF伊東、FW上田が主力を続々と投入。すると3分後にはMF三笘に右CKからチャンスが訪れ、右足でミドルシュートを放ったが惜しくもボールはポストの右へと外れた。同22分にはFW上田のポストプレーからMF三笘が前線へ絶妙スルーパス。ゴール前まで一気に進入したMF伊東が細かいキックフェイントからシュートを放つが相手GKに防がれるなど、惜しいシーンが続いた。

後半39分、DF鈴木淳が起点となり、FW塩貝を経由してこぼれ球が伊東へ。伊東は相手を交わしながら冷静にゴール右下へと流し込み、日本に待望の先制点をもたらした。

伊東は「あのゴールは良かったんですけど、1個前にチャンスがあったので、そこも決め切れてればもっと良かったかなと思います」と語った。

「全体的に前半もいい入りができて、主導権握ってプレーできてたと思いますし、後半はより、もっとスペースが空いてきたところで、うまく攻撃できていたかなと思います」と手応えを口にした。

「本当にスコットランドは簡単なチームじゃないですし、難しい試合でしたけど、今日勝てたのは本当に良かったと思います」と淡々と振り返った。