¡ÚMLB¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÏÉÔ°Â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ä £²»àµå¿©¤é¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Áª¼ê¡Ö¤«¤Ê¤ê´í¸±¤ÊÅê¼ê¡×
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Í¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î»î¹çÁ°¤Ë¡¢Á°Ìë¤ÎÂÐÀï¤Ç£²ÂÇÀÊÏ¢Â³»àµå¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï£²²ó£°¡¿£³¤òÌµ°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¡¢£¸»Í»àµå¤ÎÂçÍðÄ´¤À¤Ã¤¿¡£°ìÈ¯ÌÜ¤Ï½é²óÀèÆ¬¡¢£³¥Ü¡¼¥ë¤«¤é£´µåÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤¬±¦¥Ò¥¸ÉÕ¶á¤òÄ¾·â¡££²²óÀèÆ¬¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤é£³µåÌÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬º¸¥Ò¥¸¤Ë¥É¥¹¥ó¡££²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤È¤¢¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤¿¤¬¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡×¤È¾Ð´é¡£¤ä¤äÀÖ¤ß¤Î»Ä¤ëº¸¥Ò¥¸¤âµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç»ö¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤À¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤«¤é¤Í¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿¡£½é²ó°ì»à¤â¼è¤ì¤º¤Ë¹ßÈÄ¤·¡¢£²²ó¤ËºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¤½¤ÎºÝ¡¢ÂÇÀÊ¤«¤é¤âº´¡¹ÌÚ¤ÎÉÔ°Â¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬¡Ö¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤«¤é¸«¤Æ¤È¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤µå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤«¤ß¹ç¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê´í¸±¤ÊÅê¼ê¤À¤È»×¤¦¡£ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡£Èà¤Ï¤¤¤¤Åê¼ê¤À¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Çº´¡¹ÌÚ¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£