拒否できない“下ネタ付き”少額送金は性犯罪　最高裁が認める「性暴力処罰法に該当」【韓国】

韓国で、銀行の口座振替時に使用する「送金メモ」機能も“通信媒体”に該当するという最高裁の判断が下された。入金時に性的羞恥心を誘発する文言を送金メモとして送信した場合、性暴力処罰法で処罰できるという趣旨だ。

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3月19日、法曹界によると、最高裁第3部（主宰：イ・フング大法官）は今月12日、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反（通信媒体利用わいせつ）の容疑で起訴されたA氏に無罪を言い渡した原審を破棄し、事件を釜山（プサン）地裁に差し戻した。

A氏は2023年10月、被害者の銀行口座に1ウォンずつ入金しながら「お前の××3cm」「××よ大きくなれ」など性的羞恥心を誘発する文言を送金メモに記載して送信した疑いで起訴された。

この事件の争点は、送金メモを性暴力処罰法上の「通信媒体」と見なせるかどうかであった。一審では通信媒体に該当すると判断してA氏に有罪が言い渡されたが、二審はこの判断を覆した。二審裁判部は、銀行の送金メモは取引内容の識別・管理のためのものであり、一般的な通信媒体とは言い難いと指摘。電話や郵便、コンピュータとは異なり、双方向の情報伝達が不可能な一方的な伝達手段に過ぎないという点を無罪の根拠に挙げた。

写真はイメージであり本文とは関係ありません（写真＝サーチコリアニュース編集部）

ただ、最高裁は送金メモも通信媒体と見なすべきだと結論づけた。最高裁は「通信媒体とは情報や意思を伝達する物体または手段であり、双方向の疎通が可能かどうかとは無関係である」とし、「これを媒介として性的羞恥心を引き起こす内容を相手に伝達できれば十分である」と判示した。

続けて、「送金メモ機能は、受取人の通帳や取引明細に送金人が望む情報を表示できるため、情報伝達手段に該当する」とし、「これを利用して性的羞恥心を誘発するメッセージを到達させた行為は、性暴力処罰法の構成要件を充足する」と付け加えた。

ある法曹関係者は「今回の判決は、デジタル金融サービスが本来の目的とは異なり嫌がらせの道具として悪用される現象に対し、最高裁が法的判断の基準を提示したものであり、今後の類似事件における重要な先例となる見通しだ」と述べている。

（記事提供＝時事ジャーナル）