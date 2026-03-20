ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した、りくりゅうこと三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）が、20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋 特別編 祝！金メダルSP」（後8・10）にゲスト出演し、2人の相性について語った。

りくりゅうは、SPで首位と約7点差の5位と出遅れながら、フリーで圧巻の演技を披露。歴代最高得点の158.13をマークし、大逆転で頂点に立った。

スタジオでは、司会の黒柳徹子からのリクエストで、2人の手の大きさを比較した。三浦の中指の先から、木原の中指が約5センチ出るほどの差があった。木原は「この手のサイズが、僕たちのベストサイズ」と断言した。

2人は演技中の手のつなぎ方を解説した。三浦が木原の手の小指と薬指を包むように持ったグリップを披露。木原は「グリップした時のフィット感がとにかく2人、合うので」と話しつつ、「俺はこれあんまり好きじゃない」とぶっちゃけた。

2人は19年にペアを結成。7年の時を経て五輪の頂点に立った。木原は「握った時のグリップ感って、人によって変わってくるんですけど、一番最初に滑った時に、このグリップというのは運命だなと感じました」と打ち明けた。