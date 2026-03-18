ノーベル製菓は、3月30日から、「キラふわグミ ゴールデンパイン味」を発売する。

ふわふわとした弾力とシャリっとした噛み心地を同時に楽しめる“ふわシャリ食感”が特長の「キラふわグミ」は、星型のグミにカラフルでキラキラとしたコーティングを施した、かわいらしい見た目が魅力の商品になっている。

今回発売する新フレーバー「ゴールデンパイン味」は、芳醇な甘みと華やかな香りが広がる味わいが特長で、キラキラと輝くパッケージデザインとあわせて、見た目のかわいらしさとゴールデンパインの本格的な味わいのどちらも楽しめる仕上がりとなっている。

「キラふわグミ」は、星型のグミにカラフルでキラキラとしたコーティングを施した愛らしい見た目と、独自の噛み心地が特長の商品になっている。多くの消費者から支持を得る中で、シリーズの世界観をさらに広げたいという思いから、新フレーバー「ゴールデンパイン味」を開発した。

シリーズ3品が店頭に並ぶことで、よりカラフルで華やかな売り場を演出し、「キラふわグミ」ファンの人々の期待に応えるとともに、新たな消費者にもブランドの魅力を感じてもらえる商品を目指した。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月30日（月）

ノーベル製菓＝https://www.nobel.co.jp