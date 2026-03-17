

『仮面ライダー』シリーズを彩ってきたヒロインやヴィランが集合！





3月16日（月）発売『週プレNo.13＆14』の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに『仮面ライダーガヴ』（2024〜2025年）でヒロインのギャル社長・甘根幸果を演じた宮部のぞみさんが登場！ そこで【週プレ グラジャパ！】では、昭和、平成、令和と50年以上の歴史を紡ぐ『仮面ライダー』シリーズを彩ってきたヒロインやヴィランを務めてきたモデル33名のデジタル写真集を厳選セレクト。3月16日（月）から3月29日（日）までの期間限定で30％OFFでお届けします！

『仮面ライダー』シリーズを彩ってきたヒロインやヴィランが集合！

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【仮面ライダーゼッツ】小貫莉奈『愛おしく』／撮影：前康輔



小貫莉奈デジタル写真集『愛おしく』／撮影：前康輔





セール特価770円（税込）（3月29日まで）

2022〜23年放送の『仮面ライダーギーツ』に出演し、現在放送中の『仮面ライダーゼッツ』にもレギュラー出演している小貫莉奈ちゃん。コチラのデジタル写真集では、今までと少しイメージを変えて、しっとりめの雰囲気で撮影。古民家風の旅館を舞台に、彼女自身初の温泉グラビアに挑戦しました。小江戸の街並みを散策したり、アイスを食べたり。彼女との旅行気分が味わえる一冊。それでいて、目を見張るスレンダーボディ。最高で最強、とにかく見応え十分です！



小貫莉奈デジタル写真集『愛おしく』／撮影：前康輔





【仮面ライダーガヴ】宮部のぞみ『その美脚、規格外。』／撮影：Takeo Dec.



宮部のぞみデジタル写真集『その美脚、規格外。』／撮影：Takeo Dec.





セール特価1155円（税込）（3月29日まで）

3月16日（月）発売『週プレNo.13＆14』で表紙を飾っている宮部のぞみさんが人生初の水着グラビアに挑戦した1冊。『仮面ライダーガヴ』の作中では、なんでも屋「はぴぱれ」のギャル社長・甘根幸果を演じた彼女だが、実際は清楚な雰囲気をまとったスレンダー美女。秋田県・田沢湖を舞台に、誰もが息をのむ"奇跡のプロポーション"を大胆に披露しています。真っ白な肌に、真っすぐ伸びる脚。目が離せない、"規格外"の存在感に一目惚れ必至！ まだ見ぬ魅力をお楽しみください！



宮部のぞみデジタル写真集『その美脚、規格外。』／撮影：Takeo Dec.





【仮面ライダーギーツ】志田音々『まなざしの先に』／撮影：河西遼



志田音々デジタル写真集『まなざしの先に』／撮影：河西遼





セール特価770円（税込）（3月29日まで）

『仮面ライダーギーツ』（2022〜2023年）で桜井沙羅／仮面ライダーハクビ役を演じた志田音々ちゃん。グラビアはもちろん、テレビや舞台でも大活躍中です。27歳になっても抜群の透明感はそのままに。表現力をより深化させた最新モードで撮り下ろし。夏の青空の下で、チャーミングな笑顔をたっぷりと。切なげな表情も、暗闇の中で光を放つ艶やかな姿も、それらすべてが君の色。まっすぐな彼女のまなざしを感じてください！



志田音々デジタル写真集『まなざしの先に』／撮影：河西遼





【仮面ライダーセイバー】川津明日香『新、やまとなでしこ』／撮影：熊谷貫



川津明日香デジタル写真集『新、やまとなでしこ』／撮影：熊谷貫





セール特価770円（税込）（3月29日まで）

女優、モデルとして活躍中の川津明日香さん。かつては『仮面ライダーセイバー』（2020〜2021年）の須藤芽依役で一躍、脚光を浴びました。いつもより大人っぽく、ちょっぴりアンニュイなグラビア。青空の下、プールで気持ち良さそうな姿が見られる一冊です。やまとなでしこな雰囲気が漂う、魅力的な彼女から目が離せない！



川津明日香デジタル写真集『新、やまとなでしこ』／撮影：熊谷貫





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