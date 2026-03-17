178万回以上視聴され15万以上の「いいね」を獲得しているのは、食卓にひょっこり現れた子猫の可愛すぎる行動。視聴者たちは「変な声出ました」「はあ、、、尊い、、」「かわいい、もう、かわいいいい」と、一瞬で夢中になってしまったようですよ。

【動画：子猫に見つめられるパパ→顔を近づけてみたら…涙が出るほど尊い『やり取りの瞬間』】

お食事中のパパさん

TikTokアカウント「m o k u」に投稿されたのは、キジシロの子猫「moku（モク）ちゃん」の可愛すぎる行動。モクちゃんが現れたのは、パパさんが食事をとっているダイニングだったそうです。

いつの間にパパさんのお膝に乗ったのか、小さな小さなモクちゃんはひょっこりと顔を出し、じっとパパさんの顔を見つめていたといいます。その熱い視線にパパさんも気づいたようで、もぐもぐしながらモクちゃんを見つめ返したのだとか。

食卓でイチャイチャが始まる

しばし見つめ合うふたり…。パパさんがモクちゃんにぐっと顔を近づけると、モクちゃんはうれしそうに首を伸ばしてパパさんに近づこうとしていたといいます。モクちゃんからはパパさんへの「大好き」があふれていたそう。

モクちゃんはにゅ～っと首を伸ばしてパパさんにチューしようとしたそうですが、さすがに食事中はダメだったようで叶わなかったとのこと。お互いにとって健康リスクは避けたほうがいいというパパさんの判断だったようです。

あきらめてお昼寝

パパさんに逃げられてしまったあとは、お茶碗の中のお米を興味深そうにじーっと見つめていたモクちゃん。もちろん食べさせてはもらえないので、眺めるだけだったそう。それでもパパさんのお膝から降りることはなかったそうです。

その後、モクちゃんはそのままパパさんのお膝の上で眠ってしまったのだとか。パパさんが食べ終わったら一緒に遊んでもらいたかったのかもしれませんね。小さな小さなモクちゃんの「大好き」が詰まった行動でした。

モクちゃんの可愛い行動には、視聴者から「きゃわいい子猫てゃんがにょきにょきと飼い主さんの顔めがけてはえてくる…尊…」「可愛すぎて涙出てきた」などのコメントも寄せられていました。

TikTokアカウント「m o k u」には、モクちゃんの子猫時代から現在までの成長具合がたっぷり綴られていますよ。一緒に暮らしている他の3匹の保護猫ちゃんたちも見られます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「m o k u」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。