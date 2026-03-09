甘くてやわらかい！旬の「春キャベツ」を味わい尽くす絶品アイデアレシピ

まだまだ寒い日が続いていますが、店頭にはやわらかくて甘みの強い「春キャベツ」が並び始めています。今しか味わえない旬の旨みを最大限に楽しみたいですよね♪ 今回は、忙しい日でもパッと作れる時短メニューから、食卓が華やぐアレンジレシピまで、春キャベツを味わい尽くすレシピを厳選して紹介します。

今が旬！「春キャベツ」の絶品レシピをご紹介

肉巻きキャベツのチーズとんかつ

春キャベツを丸ごとひと玉消費できるレシピです。塩揉みしてカサを減らしたたっぷりのキャベツとチーズを豚ロース肉で包み、サクッと揚げました。





豚肉に塗った粒マスタードのほどよい酸味がアクセントになり、ご飯が止まらないおいしさ！ 今晩のメインおかずにぜひ作ってみてください。

•キャベツ……150g

•豚ロース肉（薄切り）……150g

•ピザ用チーズ……60g

•塩、こしょう……各少々

•粒マスタード……小さじ2と1/2

•薄力粉……適量

•溶き卵……適量

•パン粉……適量

•揚げ油……適量

キャベツを細切りにし、塩小さじ1/2（分量外）を振って5〜6分置き、水気を絞る。

1. 豚肉に塩、こしょうをまぶし、めん棒で叩きながら広げる。



2. 1を縦にして、片面に粒マスタードを塗り、キャベツとチーズを1/4ずつのせて巻き上げる。



3. もう1枚の豚肉を横に広げ、2をのせ、両端を折りたたむように包む。



4. 3に薄力粉・溶き卵・パン粉の順に衣をつける。



5. 揚げ油を170℃に熱し、きつね色になるまで揚げて完成。

肉巻きキャベツのチーズとんかつ｜Instagram（@emix0120）春キャベツと生ハムのオープンサンドイッチ出典：https://www.instagram.com

春キャベツが主役の、見た目もおしゃれなオープンサンドです。サッと湯通ししてシャキシャキ感を残したキャベツに、生ハムの旨みと塩気がベストマッチ。



レンチンした旬の新玉ねぎで作る特製クリームチーズをトーストにたっぷり塗り、くるみを散らせば完成です♪ 春の味覚と食感が口いっぱいに広がります。ご褒美ランチや朝食にぜひ！

春キャベツと生ハムのオープンサンドイッチ｜Instagram（@roku.chan100）キャベツたっぷり！鶏メンチカツ出典：https://www.instagram.com

「揚げ物は胃もたれが心配……」という方は必見！ キャベツと玉ねぎをたっぷり加えた、ヘルシーでボリューム満点の鶏メンチカツをご紹介します。



お肉だけでなく野菜でしっかりかさ増ししているため、お腹いっぱい食べても胃が重くなりません。塩揉み野菜の味と鶏肉のジューシーな旨みで、ソースなしでもおいしくいただけますよ。罪悪感の少ない揚げ物レシピです♪

鶏メンチカツ｜Instagram（@sugikafun_jp）春キャベツたっぷり！豚汁出典：https://www.instagram.com

やわらかくて甘い春キャベツをたっぷり使って豚汁を作るのもおすすめです。ごま油で豚バラ肉や野菜を炒めてから煮込むことで、スープに深いコクと旨味が溶け出します。春キャベツは最後に加えてサッと炒めるのが、食感を活かす秘訣！



まだまだ肌寒い日が続く今の季節に、野菜の甘みと栄養がギュッと詰まったほっと温まる一杯で、春の味覚を楽しんでくださいね。

豚汁｜Instagram（@mira.recipe）

旬のおいしさを料理に取り入れてみて♪

甘くてやわらかい旬の春キャベツを存分に味わえる絶品アイデアレシピをご紹介しました。まだまだ寒い日が続きますが、食卓から少しずつ春の訪れを感じてみてくださいね。



どれも手軽に作れるものばかりなので、ぜひ日常の献立に取り入れて、今だけのおいしさを堪能してみましょう♪