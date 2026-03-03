小芝風花、実妹を“顔出し”で紹介「可愛すぎません!?」「雰囲気が少し似てる」「これは貴重」
俳優の小芝風花（28）が1日、自身のインスタグラムを更新。実妹を“顔出し”で紹介した。
【写真】「これは貴重」実妹を“顔出し”で紹介した小芝風花 ※姉妹2ショットは2枚目
小芝は1月にストーリーズで「実は妹ちゃんがアイリストで念願のお店を開くのです」と明かしており、さらに自身が「最初のお客さん」であることを伝えていた。
この日の投稿では、「えっと、妹ちゃんです」「妹ちゃんがね、念願だったアイラッシュサロンをオープンする事になりました」「頑張って準備してたの見てたからいよいよかぁと自分ごとのようにドキドキしております」と紹介し、妹と親友で俳優の森高愛（28）との3ショットと、妹とおそろいポーズの仲良し2ショットをアップした。
ファンからは「風花ちゃんの妹ちゃん可愛すぎません!?」「雰囲気が少し似てる気がします」「これは貴重や」「絶対可愛いだろうなって予想はしてたんですけど想像以上の可愛さです」「これは絶対お店の人気出る!!」「かわいいい!!!!!」「最強な広告♪」「姉妹揃って美形すぎる」など、多くの反響が寄せられている。
