¡¡¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤Ç¥²¡¼¥à»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥½¥Ë¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊSIE¡Ë¤Ï27Æü¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤Î½éÇ¤µë¤ò4·î¤«¤é°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂçÂ´¤Î·î³Û¤Ï½¾Íè¤Î35Ëü8Àé±ß¤«¤é42Ëü5Àé±ß¤Ë¾å¤²¤ë¡£¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ç¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÂÔ¶ø¤ò²þÁ±¤·¤ÆÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÁÀ¤¤¡£
¡¡½¤»Î½¤Î»¤â½¾Íè¤Î40Ëü±ß¤«¤é46Ëü±ß¤Ë¡¢Çî»Î½¤Î»¤Ï42Ëü5Àé±ß¤«¤é48Ëü±ß¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¿Í»öÁíÌ³ÉôÌç¤Î·ªÅÄËã»ÒÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ë¼¡À¤Âå¿Íºà¤Î°éÀ®¤È¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£