¡¡25Æü¡¢»²µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤ÇÂåÉ½¼ÁÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÅÄÌ¾Éô¶©ÂåµÄ°÷¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¥ä¥¸¤Î½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡ÅÄÌ¾ÉôµÄ°÷¤Ï¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì±´Ö»î»»¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¤Î¶¡µë¤¬Ää»ß¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1Ç¯´Ö¤Ç2.6Ãû±ß¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ñ¸»ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢¶¡µë¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î·ÐºÑ¤ä¹ñÌ±À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¶¡µëÅÓÀä¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÄê¤Î²¾Äê¤Î¤â¤È¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤ÇÌó2.6Ãû±ßÄøÅÙ¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤¦¤ë¤È¤ÎÌ±´Ö»î»»¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¹ñ¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍý¤¬¶¡µëÅÓÀä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¾Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿±Æ¶ÁÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯ÉÜ¤Î¸«²ò¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢µÄ¾ì¤Ï¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤ÏÆÃÄê¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¶¯¿Ù¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Æ±»Ö¹ñ¤È¤âÏ¢·È¤·¶¡µë¸»¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÅÄÌ¾ÉôµÄ°÷¤Ï¤Þ¤¿¡ÖÁíÍý¤ÏÁªµó´ü´ÖÃæ¡¢ÆîÄ»Åç¼þÊÕ¤Î¿¼³¤»ñ¸»¤Ë¿¨¤ì¡Øº£¤ÎÀ¤Âå¤â¼¡¤ÎÀ¤Âå¤â¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ï2010Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢²¼¤Ç¤Î°ÂÄêÄ´Ã£¤Ë¸þ¤±¤¿Ìó1000²¯±ß¤ÎÄ´ººÈñ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¡¢»ä¤âÂçÊÑ´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾Êý¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î¡Øº£¤ÎÀ¤Âå¤â¼¡¤ÎÀ¤Âå¤âº¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤Îº¬µò¤òÌä¤ï¤ì¤¿º´Æ£´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Ï¡Ø¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤ËÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡Ù¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢µÄ¾ì¤«¤é¤Ï¤¶¤ï¤á¤¤¬¤ª¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÌ¾ÉôµÄ°÷¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÁíÍý¤¬½Ò¤Ù¤¿¡Øº¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¯¼£Åª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤Î¤«¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¯ÉÜ¤Î¸ø¼°Ç§¼±¤Ê¤Î¤«¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤ª¼¨¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹ñ²È¤Î·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤ï¤ëÀïÎ¬Êª»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÞ¤ÎÎ©¾ì¤ÈÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤¬½ÔÊÌ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹ñÆâ»º¶È¤ä¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£Æâ³Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÅý°ì¸«²ò¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¾¦¶È²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¸½¼ÂÅª¤ÊÁ´ÂÎÁü¡¢¤¤¤Ä¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î¼Â¸½¤ò¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«»Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ÁÌä¡£
高市総理は「南鳥島周辺海域におけるレアアースについてお尋ねがありました。斎藤官房長官が記者会見でお答えしたとおり、衆議院議員選挙期間中の私の応援弁士としての発言は、大規模な推定埋蔵量についての東京大学の試算があるなかで、自民党総裁として発言したものでございます」としたうえで、「商業化に向けては、レアアース泥の採取にかかる費用の大幅なコストダウンや、レアアース泥から精錬しレアアースを取り出すための一連のプロセスの確立が重要です。このため来年度以降、南鳥島周辺海域においてレアアース泥を再び採取したうえで、南鳥島に運んで脱水分離を行ったあと本土において精製するまでの一連のレアアース生産プロセスを実証し、総合的に南鳥島産レアアース生産の経済性評価を行う予定です。来年度の試験の結果等を踏まえ実用化の可能性について検討をしてまいります」と答えた。議場からは「それで今間に合うんですか」などとヤジが飛んだ。