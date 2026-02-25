¡ÖºÇ½ª²ó¤¹¤®¤ë¡×¥Ï¥¹¥¡¼¤¬ÏÃÂê¡¡²º¤ä¤«¤Ê¿²´é¤Î¡È¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡É´¶
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Æ¤âÌ²¤¤¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×
¡¡Çö°Å¤¤Éô²°¤ÎÃæ¡¢¸÷º¹¤¹¾²¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¤ï¤ó¤³¡Ä¡ÄÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤Î¸¤¡×¤ÎºÇ½ª²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬¡¢X¤Ç¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Âð¤Î¾²¤Ç²£¤¿¤ï¤ë¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥¡¼¡¦Ê¡´Ý¤¯¤ó¤ò¤È¤é¤¨¤¿1Ëç¤Ç¤¹¡£
¡¡Çö°Å¤¤Éô²°¤ÎÃæ¡¢´Ý¤¤¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é²º¤ä¤«¤Ê¿²´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡´Ý¤¯¤ó¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÍ·¤ÓÈè¤ì¤Æ¤ªÃë¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡´Ý¤¤¸÷¼«ÂÎ¤Ï²Ã¹©¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¤â¿²´é¤Î²º¤ä¤«¤Ê¤³¤È¡£¸ý³Ñ¤¬¾¯¤·»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡È¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡É´¶¤¬Á´¿È¤«¤é°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï2.7Ëü·ï¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¤È25Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¡¢¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Åº¤¨¤¿¡ÖºÇ½ª²ó¤¹¤®¤ë¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢Ì¾ºî¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤Î¸¤¡×¤ÎºÇ½ª²ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¿Í¤â¡£³Î¤«¤Ë¤³¤ÎÊ¡´Ý¤¯¤ó¤Ï¶µ²ñ¤Î¾²¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¥Ñ¥È¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡×¤ÎºÇ½ª²ó¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¿Í¤ä¡¢ÊÌ¤Î²¿¤«¤ÎºÇ½ª²ó¤Ã¤Ý¤¯²èÁü²Ã¹©¤¹¤ë¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥×¥é¥¤Íó¤ÏºÇ½ª²óÂç´îÍø¤Ç¤âÀ¹¶·¡£¾¡¼ê¤ËÂèÆóÉô¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤Î¸¤¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î¤â¤Î¤òÁÛÁü¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è²èÁü¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡Ö´°¡×¤ä¡ÖFin¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥É¤¬»÷¹ç¤¦1Ëç¡£
¡¡Ê¡´Ý¤¯¤ó¤Ï»£±Æ¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¿²Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¤½¤Î¸å¤Ï¸µµ¤¤ËÉÛÃÄ¤ò¿©¤¤¤Á¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ½ª²ó¤¹¤®¤ë¸¤ pic.twitter.com/2u6A4maLF4
— ¤Õ¤¯¤Þ¤ë¡Ü¤Ö¤Ê¡á (@fukumaru_buna) February 20, 2026
