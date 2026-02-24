歳を重ねるにつれて、体や体質の変化を感じる人も多いのではないでしょうか。著述家の中道あんさんも、60代になり、体質の変化から食習慣を変えてみたところ、暮らしのなかで「思わぬメリット」を実感したそう。詳しく教えてもらいました。

60代になり「パンはご褒美」だった日々に変化が

元々は、毎日必ず食べていて、買わないときは自分で焼いて食べるほど好きだったパンやケーキ。朝食も、手軽に食べられるパンに、ベーコンやハム、ウインナソーセージと卵料理をワンプレートにした、いわゆるアメリカンブレックファーストが定番。洗い物も少なくてすむし、ラクで最高、と感じていました。

【実際の写真】朝食は「メニュー固定」で心身ともに整う

時間ができると、有名なパン屋さんまでわざわざ出かけて、甘いパンとしょっぱいパンを組み合わせながら「今日はどれにしよう」と品定めするのが至福のとき。ひとつではたりず、2つ、時には3つとつい買ってしまうのですが、それが小さなご褒美でもありました。

ところが、歳を重ねるとともに、好みが変化。

「量」から「質」への食の変化で節約もかなった

今は、朝食をしっかり摂っていますが、もち麦ご飯と納豆・メカブ・卵の和食で固定。それがいちばん調子がいいのです。

カフェで「パンケーキが食べたいな」と思って入っても、結局選ぶのは、具がたっぷりのサンドイッチ。軽くトーストした薄い食パンと具材とのバランスが絶妙で、食事として満足できて、そのまま夕食代わりにもなります。

時には、ハムを抜いてもらって野菜だけにすることも。食後も体が重くならず、どこか、これを選んで正解という感覚があるのです。

我慢しているわけではないですが、物価高が続いていて、ウインナソーセージやハム、チーズやヨーグルトの乳製品などの高騰っぷりを見ると、それもまた「無理して食べなくてもいいかぁ」という抑制になっているのかもしれません。

●買い物の仕方が変わり、お金の流れも変わった

ここ1か月を振り返ってみても、以前はあれほどたくさん買っていたパンやケーキ、加工食品や乳製品のうち、買っていたのはポテトサラダに入れるハム1パックだけでした。自然と、お金のかけどころも変わったように思います。

正確にいくら減ったのかまでは割り出していませんが、確実に言えるのは、「買い物の景色」が変わったことです。

パン売り場に立ち止まらない。チーズやバターよりも、納豆やオリーブオイルを選ぶ。パスタよりも蕎麦（そば）を選ぶ。スーパーのお菓子コーナーには立ち寄らない。甘い誘惑に揺れない。

それだけで、じわじわとお金の流れは変わっていったように感じます。

●60代になって変化した「ご褒美のバロメーター」

そして、パンの「ご褒美」の代わりに、最近は少しだけ贅沢なビターチョコレートと、香りのよい茶葉を選ぶようになりました。甘いパンで満たしていた心が、ひと粒をゆっくり味わうことで満足できるように。

「量」から「質」に変化した、私のご褒美のバロメーターでしたが、それでも、今年のバレンタインチョコ1粒の値段には、驚きを隠せませんでした…！

60代になり、好みや価値観も少しずつ変わりました。それに合わせて、お金の使い方も自然と変わっていったのだと思います。「がまんしている」という意識はなく、「今の私」に合う選択をするようになったらこうなった、という感覚です。

暮らしの小さな変化が、家計の景色まで整えてくれる。そんな発見でした。