先輩の命令で男性声優の下の毛を…声優志望→エロゲー声優→高級ソープ嬢の29歳女性が「夢を諦めるまで」

昨今の声優業界は、ライブやグラビア活動、バラエティ番組への出演など華やかなイメージが先行しているが、その裏側には夢を追う若者を「カモ」にする過酷な搾取構造が横たわっている。

声優志望だったAさん（29歳）も、その闇に翻弄され、最終的に夢を諦めた一人だ。

彼女は、声優デビューを餌に高額な費用をむしり取るワークショップ主催者の罠にハマってしまったものの、「これから僕と一緒にやらない？」と手を差し伸べた一人のプロデューサーについていくことを決心する。

しかし、結果的にこのプロデューサーもまたペテン師だった。

やがてこのプロデューサーと恋愛関係に発展するが、待っていたのは声優とはほど遠い「地底アイドル」としてのドサ回りと、稼ぎをすべて吸い取られる搾取の日々だったという。

その後、ようやく大きなオーディションの合格を勝ち取った彼女のもとに声優としての仕事は舞い込んでこなかった。

「20歳以上の人は手を挙げて」

「この仕事に関しては本当に大手が絡んでいるので詳しくは言えませんが、私、大きなオーディションに合格したんです。仕事の規模的に“これを足掛かりに仕事が広がっていくな” って確信しました。でも全くオファーがこない。あれ？ 何かがおかしいな……と思いました」

Aさんはここにきて「初めて声優業界の仕組みを知った」と話す。その仕組みとは一体？

「そもそも大手事務所に所属していないとオーディション案件も来ないし、大手事務所に入るには最低限、養成所は卒業していないといけない。そういった内部事情を全く知らないまま、『とりあえず表に出ていれば何とかなる』と彼（プロデューサー）に言われたことを素直に信じ込んでいました。

彼は元ホストだったから口がうまい。養成所なんかにお金を使われるくらいなら、アイドルライブで日銭を稼いでくれた方が合理的だと考えていたんだと思います」

当時Aさんは25歳。芸能界ではまだまだ通用する年齢だ。だが、「声優業界で25歳はオワコンです」と苦笑した。

先輩の言うことは絶対

「本来、声だけの仕事なんだから年齢なんて関係ないと思っていたんですが、現実は25歳だと受けられないオーディションは多い。某養成所の入学式で、あるレジェンド声優が『20歳以上の方は手を上げて。今すぐお帰りください。デビューはできません』と言ったのは有名な話です。

高校を卒業して養成所に入るのが一般的ですが、業界を目指すんだったら早ければ早いほうがいい。どうせ辞めちゃったし、短大なんか行かなければ良かった」

「この状況を何とかしなければ」と、彼とは別のアニメプロデューサーに泣きつき、某大手声優事務所の社長を紹介してもらったAさん。もちろんすぐに所属することはできなかったが、半年の見習い期間を経てようやく所属が決まったという。

しかし、喜んだのも束の間、事件はすぐに起こった。

「所属が決まった３日後、アニメ制作会社の飲み会に参加したんです。そしたら飲み会ノリでカラオケメドレーが始まって、歌えなかった人は罰ゲームで男の先輩声優の陰毛を燃やすということになって……。それで私、歌えなかったんです。声優業界は縦社会。先輩の言うことは絶対です。私は与えられた指示に従うしかありませんでした」

だが、最悪なことにこの飲み会には所属する予定の事務所の先輩が参加していた。Aさんが陰毛を燃やしているところを盗撮し、「こんな子を所属させていいのか」と社長に報告したのだという。

「社長はもちろん激怒。1週間でクビになりました。この時は泣きましたね……。25歳、養成所にも入っていない私の最後のチャンスでした。今、思い出しても所属したままならワンチャンあったのかも……と考えちゃいますね」

こんなことがあってもどうしても声優になる夢が諦められなかったAさんは、風俗で働いたお金で声優の養成所に通い始め、エロゲーの声優事務所を受けたという。

「みんな“これ”をしていたんだ」

「無事に所属することができて、2年目で仕事をもらえるようになりました。我ながら最初は『期待されているな』と感じたのですが、しばらくすると私より若くて可愛い同期にだけ仕事が集中するようになったんです」

負けん気の強いAさんは「悔しいです」と社長に直談判。すると「話を聞くよ」とレッスン後に社長の家に招かれた。

「私の話なんか全く聞いてくれなくて、ダイレクトに『SEXしよ』と言われました。生理で……と断りましたが、それでもグイグイくるので、際どい写真をたくさん撮らせてあげました。そしたら翌日、突然エロゲームのセンターヒロイン役に抜擢されたんです。

あぁ、仕事がいっぱいきている子たちは“これ” をしていたんだなぁと納得したというか。こういうことができる子が活躍できる業界なんだなぁ……と身をもって知りました」

ただ、 残念なことにAさんはこの仕事で収録をうまくこなすことができなかったという。力不足を痛感した彼女は声優を諦め、現在は高級ソープで働いている。

「養成所の授業料を払うために始めた風俗がまさかの本業になってしまいました。本当は堀江由衣さんみたいな声優になりたかった。だけど、結局そんな風になれるのは一握り。今思えば、若さと可愛さが求められるこの業界で、その武器があるうちに売れたかっただけなのかなとも思います。

だから、今まだ声優やりたいか？って聞かれたら、うーん。ちょっと違うのかもしれない。ただそれに気づけたから良かったのか、まだ純粋に夢を見ていたほうが良かったのかはわかりません」

だが、Aさんが味わったのは個人的な挫折だけではない。声優業界には、さらに恐ろしい構造が存在していた--。

