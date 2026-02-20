お笑いコンビ「ヨネダ2000」が19日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。「女芸人No.1決定戦THE W」に出場しない理由を語った。

今月はザ・マミィの酒井貴士をマンスリーアシスタントに迎え、この日はヨネダ2000、デニス、グラビアアイドルでタレントの林ゆめがゲストで出演。

昨年末のM―1グランプリで2度目の決勝進出を果たした2人は、今年もM―1、キングオブコントに出場することを明言。ただ、「THE W」は過去に2度、決勝に進んでいるもののここ数年は出場していない。

その理由について、デニスの松下宣夫が「女性だけの争いっていうより、普通に戦いたい？」と質問した。

ヨネダ2000の誠は「2022年に両方出れた。THE Wの決勝も出れて、M―1の決勝も出れて、1週間で（賞金）2000万円のチャンスがあったんですよ」と4年前を回想。「我々もいく（優勝）と思ってたんで、『年末は1000万円ずつですな』みたいな」と浮かれていたという。

ただ、「まずTHE W負け『1000万円か…』みたいな。でM─1も負け…」とどちらも優勝できず「どっち取るか決めよう。ルーレットだって、WかMか」と両手でWとMのポーズを作って反転させながら笑い「M─1に出てます」と説明した。

このボケに千原ジュニアは「なるほど」と悪ノリしてうなずいていた。