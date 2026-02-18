『HUNTER×HUNTER』の新作モバイルゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』が配信開始！ 迫りくる大量の敵をなぎ倒すサバイバーアクション

『HUNTER×HUNTER』新作アプリがついに始動！ 爽快サバイバーアクションと完全新規アニメで描く新たな冒険の幕開け

ブシロードとワンダープラネットが共同開発した注目の新作モバイルゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』が、2月18日より配信開始しました。

本作は、ゴンやキルアといったお馴染みのキャラクターを操作し、迫りくる大量の敵をなぎ倒すサバイバーアクションRPGです。

最大の魅力は、直感的な操作で味わえる爽快感と、プレイヤーの戦略が試される奥深いスキルシステム。

さらに、ゲーム起動時には本作のために制作された「完全新規アニメーション」によるオープニングムービーが楽しめ、ファンならずとも引き込まれること間違いなしです。

多彩なギミックが待ち受けるボスバトルや、自分だけのパーティー編成など、やり込み要素も満載。

基本プレイは無料で、iOS/Androidの両OSに対応しています。

まずはダウンロードして、念能力を駆使したサバイバルを体験してみてはいかがでしょうか。

（以下、プレスリリースより）

新作モバイルゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』リリース！完全新規アニメーションによるゲームオリジナルムービーも公開！

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）とワンダープラネット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO：常川友樹）は、両社による共同開発の新作モバイルゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』が本日より配信開始したことをお知らせいたします。

さらに、完全新規アニメーションによるゲームオリジナルムービーを公開いたしました。

TVアニメ『HUNTER×HUNTER』公式サバイバー系アクション『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』がついにリリースされました。

本ゲームは個性豊かなキャラクターを操作し、迫りくる大量の敵と戦い抜くアクションゲームです。

シンプルな操作で幅広い層が楽しめる一方、パーティー編成や様々なスキルの組み合わせによって戦略的な判断が求められる、奥深い設計になっています。

また、ボスバトルでは多彩なギミックを取り入れた演出により、『HUNTER×HUNTER』らしい緊張感あふれる戦闘を表現しています。

完全新規アニメーション！ ゲームオリジナルムービーを公開！

本映像は、ゲームの世界観を忠実に再現したオープニングムービーとなっており、本作のために制作された完全新規アニメーションで構成されています。

作品の魅力や物語の幕開けを彩る映像表現を、ぜひご覧ください。

なお、本ムービーはゲーム起動時にもご視聴いただけます。

実際のプレイ体験とあわせて、ご自身の端末にてお楽しみください。

TVアニメ 『HUNTER×HUNTER』 とは

1998 年より週刊少年ジャンプ(集英社)にて連載が開始された『HUNTER×HUNTER』は、冨樫義博 氏が描く少年たちの壮大な冒険ストーリー。

父と同じハンターを目指し、そして父と会うため、ハンター試験に参加した主人公ゴンが、そこで出会った仲間・キルア、レオリオ、クラピカたちと共に、「未知」の世界への挑戦を続ける姿は、多くの感動を呼び続けています。

同作を原作とした TV アニメ『HUNTER×HUNTER』は 2011 年 10 月から 2014 年 9 月まで日本テレビ 他にて放送され、原作の熱いストーリーをそのままに、新たな「ハンターワールド」を描いた作品として、今も尚、多くのファンから支持される作品です。

コミックはシリーズ累計発行部数(デジタル版を含む)8400 万部を突破

ゲーム情報

タイトル：HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR

ジャンル：サバイバーアクション

価格：基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

対応機種：iOS/Android

App store：https://apps.apple.com/jp/app/id6753738566

Google Play store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hxh.survivor

公式サイト：https://hunterhunter-ns.bushimo.jp/

ゲーム公式X：@Survivor_HxH

ゲーム公式Instagram：survivor_hxh

©P1998-2026 ©V・N・M ©bushiroad All Rights Reserved. ©WonderPlanet Inc.