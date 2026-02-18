この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須クリニックの高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【顔面課金】キャバクラ嬢がバキバキに整形する本当の理由【量産型】」と題した動画を公開。近年増加している、顔の原型を留めないほど整形を繰り返すキャバクラ嬢たちの心理と、その背景にある構造について独自の見解を語った。



動画内で高須氏は、ネット上で「フルカスタム」「整形サイボーグ」などと揶揄されるキャバクラ嬢の整形事情に言及。男性視聴者から「不自然だ」「量産型で魅力がない」「普通の顔の方がいい」といった批判的な声が多いことを紹介しつつ、彼女たちが整形をする目的は「男にモテるためではない」と断言した。その本質的な理由は「女同士の戦い」にあると高須氏は分析する。同じ店やライバル店のキャスト、あるいは港区女子やインフルエンサーといった界隈内での競争において、「美貌」は強力な武器でありマウントを取るための手段となっているのだという。



さらに高須氏は、彼女たちが実物の自然さよりも「インスタ映え」を最優先していると指摘。写真映りを良くするために、極端に尖った鼻や大きな目、シャープすぎる輪郭など、人間離れした造形を求める傾向が強いと語る。また、「顔面課金」という言葉に象徴されるように、整形に費やした金額自体が「稼いでいる証拠」としてステータス化しており、1000万、2000万といった高額な整形費用を公言することが、ある種の強さの証明になっている現状を明かした。



高須氏は「彼女たちは整形して女同士で戦ってるんです。決して男にモテるために整形してるんじゃない」と強調。その上で、流行を追った無理な整形は将来的に「時代遅れのダサい顔」になり、修正を繰り返す泥沼に陥るリスクが高いと警鐘を鳴らす。本来は素材を活かした必要最小限の整形が望ましいとしつつ、この競争心理は「男性の筋トレ文化」にも通じるところがあり、異性には理解しがたい領域なのかもしれないと締めくくった。