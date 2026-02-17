ÆüËÜ¤ÎGDPÀ®Ä¹Î¨1¡¥1¡ó¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´Ú¹ñ¾å²ó¤ë¡©¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö¤¿¤Ã¤¿0¡¥1¡ó¡×
2026Ç¯2·î16Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¹ñÌ±ÆüÊó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î25Ç¯¡ÊºòÇ¯¡Ë¤Î¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÀ®Ä¹Î¨¤¬1¡¥1¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢´Ú¹ñ¡Ê1¡¥0¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤¬´Ú¹ñ¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÄÌ²ß´íµ¡¤Ç´Ú¹ñ·ÐºÑ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿1998Ç¯°ÊÍè¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÆâ³ÕÉÜ¤¬È¯É½¤·¤¿Â®ÊóÃÍ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î25Ç¯¤Î¼Â¼ÁGDPÀ®Ä¹Î¨¤Ï1¡¥1¡ó¤Ç¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï21Ç¯¤Î3¡¥6¡ó¤ò¥Ô¡¼¥¯¤ËÆß²½¤·¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹0¡¥2¡ó¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢25Ç¯¤ÏºÆ¤Ó¥×¥é¥¹À®Ä¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£25Ç¯¤ÎÌ¾ÌÜGDP¤ÏÁ°Ç¯Èæ4¡¥5¡óÁý¤Î662Ãû7885²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¶ä¹Ô¤¬¸øÉ½¤·¤¿Â®ÊóÃÍ¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î25Ç¯¤Î¼Â¼ÁGDPÀ®Ä¹Î¨¤Ï1¡¥0¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢º£¸å¤Î²þÄêÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ç°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢23Ç¯¤Ë¤âÂ®ÊóÃÊ³¬¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³ÎÊóÃÍ¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë¤¬ºòÇ¯12·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï26Ç¯¤Ë0¡¥5¡ó¤ØÆß²½¤¹¤ë°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¤Ï2¡¥2¡ó¤Þ¤Ç²óÉü¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ¤Ó´Ú¹ñ¤¬¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï25Ç¯¡¢»ÍÈ¾´ü¥Ù¡¼¥¹¤Ç¸«¤ë¤ÈÂè3»ÍÈ¾´ü¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè4»ÍÈ¾´ü¤Ë¤Ï¾®Éý¤Ê¤¬¤é¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¡¢»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢·Êµ¤²óÉü¤ÈÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤¬½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£¸å¤Î·ÐºÑÆ°¸þ¤Ë¤â´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Öº¹¤Ï¤¿¤Ã¤¿0¡¥1¡ó¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÂçÁû¤®¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¤³¤È¤«¡×¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤¬»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤¬¹¥Ä´¤Ê¤é´Ñ¸÷¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤Ç¥×¥é¥¹¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö¤à¤·¤í½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ïº£Ç¯¤ÈÍèÇ¯¤Î¸«ÄÌ¤·¡£º£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤¬ËÜÈÖ¤À¡×¡ÖÂ®ÊóÃÍ¤Ï¸å¤Ç½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤ÀÈ½ÃÇ¤ÏÁá¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ÙÂØ¤äÍ¢½Ð´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¯¡¢Ã±½ãÈæ³Ó¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¤â¾õ¶·¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À®Ä¹Î¨¤¬Äã¤¤¸¶°ø¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤Ù¤¤À¡×¡Ö·ÐºÑ¤Ï½Û´Ä¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤·¡¢º£²ó¤ÏÆüËÜ¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¤À¤±¡£Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢¿ô»ú¤Î½ç°ÌÁè¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÎ¾¹ñ¤È¤â·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÊý¤¬¸½¼ÂÅª¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸¡¿Èõ¸ý¡Ë