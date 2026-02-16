10〜20代の6％がSNS「病的使用」で依存傾向 半数以上が休日にネット利用6時間超え
SNSを依存的に利用する「病的使用」の疑いがある10〜20代は6％にのぼり、他の世代と比べて依存傾向が高いことが分かりました。
国立病院機構の久里浜医療センターが行ったインターネット使用などに関する調査によりますと、SNSの利用をめぐり、「病的使用」の疑いがある人は、全世代では1.8％だった一方で、10〜20代では6％にのぼることが分かりました。10代でみると、男性の7.1％、女性の7.5％が「病的使用」の疑いがありました。
「病的使用」の基準については、「SNSを使えないとイライラしたか」「嫌な感情から逃れるためにSNSを使っているか」などの質問への回答をもとに判断したということです。
また、SNSの「病的使用」が疑われる人のうち、休日にインターネットを6時間以上使用している人は62％にのぼりました。
さらに、SNSの「病的使用」と家庭問題やひきこもりなどの関連を調べたところ、「病的使用」が疑われる人のほうが、家庭内での暴言・暴力やひきこもりの経験が多いことが分かりました。特に、「家族に暴言を吐いたり暴力を振るったりした」と回答した人は、「病的使用」ではない人は1.6％だったのに対し、「病的使用」の人では27％にのぼりました。
SNS利用をめぐり、海外では、例えばオーストラリアやスペインなどで若者の利用を規制する動きが加速しています。こうしたなか、こども家庭庁でも現在、SNS規制のあり方などについて議論する検討会が行われています。調査を行った久里浜医療センターは、今回の結果を受けて「今後は、ライフステージに応じた適切な利用指導や、学校・家庭・地域が連携した予防的介入を推進することが重要だ」としています。