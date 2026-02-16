¡Ö¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆü´ÚÀï¤ÇÆü¾Ï´ú¤À¤È¡©¡×¸ÞÎØÃæ·ÑCMÃæ¤ËÆüËÜ¹ñ´ú¤ò¡È¸íÉ½¼¨¡É¤·¤¿´Ú¹ñÊüÁ÷¶É¡ÖÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤¿ÅÀ¤ò¼Õºá¤¹¤ë¡×¡Ú¥ß¥é¥ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
´Ú¹ñ¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤òÆÈÀêÃæ·Ñ¤¹¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëJTBC¤Ç¡¢CMÃæ¤ËÆü¾Ï´ú¡ÊÆüËÜ¹ñ´ú¡Ë¤¬¸íÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÊüÁ÷»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¡ÈÆü´ÚÀï¡É¤ÎºÇÃæ¤Ëµ¯¤¤¿»ö¸Î¤È¤¢¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¬³È»¶¤¹¤ë¤È¡¢JTBCÂ¦¤¬Â¨¼Õºá¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¤â¥á¥í¥á¥í¡ª´Ú¹ñ¤ÎÈþ½÷¥Õ¥£¥®¥å¥¢²òÀâ¼Ô
JTBC¤Ï2·î16Æü¤Ë¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡Ö2·î15Æü¸á¸å11»þ23Ê¬º¢¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°Æü´ÚÀïÀ¸Ãæ·ÑÃæ¤ÎCMÁ÷½Ð²áÄø¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñ´ú¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬CM²èÌÌ¤Ë°ì»þÅª¤ËÏª½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÀ©ºî¿Ø¤Î²á¼º¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ËÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Î»ö¸Î¤¬ºÆÈ¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÅÀ¸¡¤È´ÉÍý¤òÅ°Äì¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢Á°Æü¤Î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°Âè5Àï¡¢´Ú¹ñÂÐÆüËÜ¤Î»î¹çÃæ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡£Âè5¥¨¥ó¥É½ªÎ»¸å¡¢Âè6¥¨¥ó¥ÉºÆ³«Á°¤ÎCMÃæ¤Ë¡¢CM¤ÎÆâÍÆ¤ä»î¹ç¤ÎÊ¸Ì®¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÊÆüËÜ¹ñ´ú¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬Ìó10ÉÃ´ÖÁ÷½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
Åö»þ¡¢»î¹çÃæ·Ñ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤È¡¢Âè6¥¨¥ó¥É³«»ÏÁ°¤Ë¡ÖCMÃæ¤ËÍ½´ü¤·¤Ê¤¤¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬½Ð¤¿¡×¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë²æ¡¹¤¬¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÁ÷½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï´Ú¹ñ¤¬7-5¤ÇÆüËÜ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¤Î¡ÖÆü¾Ï´úÁ÷½Ð»ö¸Î¡×¤Ë¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤ó¤Ê¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡Öµ¤Ê¬¤è¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Æü¾Ï´ú¤¬¤·¤Ð¤é¤¯²èÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤¤ì¤¿¡×¡Ö¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆü´ÚÀï¤Ç¤³¤ó¤Ê¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¶¯¤¤ÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
JTBC¤ÎÃæ·Ñ¤ò¤á¤°¤ëÏÀÁè¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
13Æü¤Ë¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×·è¾¡¤Ç¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó90.25ÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀã¾å¼ïÌÜ»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎò»ËÅª½Ö´Ö¤òJTBC¤Ï¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢JTBC¤Î¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏÆ±»þ´ÖÂÓ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÃæ·Ñ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×·è¾¡¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎJTBC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Î¤ßÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¡¢¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¶¥µ»Ãæ¤ËÂ®Êó¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¤Î¤ß¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
µÄÏÀ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈJTBC¤ÏÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥óÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¶¥µ»¤ÏÅö½é¡¢JTBC¤ÈJTBC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÆ±»þÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¶¥µ»¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢JTBC¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÏJTBC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÃæ·Ñ¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¶¯¹ë¼ïÌÜ¤Ç¤¢¤ê¹ñÌ±Åª´Ø¿´¤â¹â¤¤¼ïÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÁªÂò¸¢¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯Ãæ·Ñ¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÏJTBC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¼°¤Ç±¿±Ä¤·¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢JTBC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÍÎÁ²ÃÆþ¼Ô¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¹ñÌ±¤ÎÉáÊ×Åª»ëÄ°¸¢¤òËþ¤¿¤¹¤Ë¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÆÈÀêÊü±Ç¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿JTBC¤¬¶¥µ»Ãæ·Ñ¤ò½½Ê¬¤Ë¾Ã²½¤Ç¤¤º¡¢¸Â³¦¤òÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö½é¡¢JTBC¤ÏKBS¤äMBC¡¢SBS¤Ê¤ÉÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÊü±Ç¸¢¤òºÆÈÎÇä¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢²Á³Ê¤ä¾ò·ï¤Ê¤É¤Ç°Õ¸«¤Î³Ö¤¿¤ê¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤ºÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤ÏJTBC¤¬2032Ç¯¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÊü±Ç¸¢¤òÆÈÀêÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ãæ·Ñ¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ÈÆü´ÚÀï¤Ç¤ÎÆü¾Ï´úÁ÷½Ð¤È¤¤¤¦Âçµ¬ÌÏ»ö¸Î¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔ¿®¤È·üÇ°¤ÏÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë