ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪の男子カーリングで、あるプレーに違反投球の疑いがかかり物議を醸している。13日（日本時間14日）、1次リーグのカナダ―スウェーデン戦の第9エンド。両チームの口論にまで発展し、世界カーリング連盟に続いてカナダのカーリング連盟も声明を発表する事態となっている。

この試合、カナダがストーンに2度触れたとされる“違反投球”疑惑について、カナダカーリング連盟が声明を発表した。

問題の場面は第9エンドに発生した。カナダのマーク・ケネディがストーンを投じた時だ。一度、ストーンを離した後に指で押す「ダブルタッチ」の反則があったのではないかとして、第9エンド後にスウェーデン側が申告した。これを認めないカナダ側が応酬し、口論に発展した。さらにX上で、ケネディの指がストーンにもう一度触れたように見える動画が拡散されており、物議を醸していた。

カナダカーリング連盟は公式Xで「試合中、チーム・スウェーデンによる抗議を受け、ストーンを放す際のルール違反（花崗岩に触れる行為を含む）がないか、審判員が競技場に呼び出され、厳重に監視した。3エンドにわたる慎重な観察の結果、審判員によってホグライン違反やストーンへの二度触れは発見されなかった」と声明を発表した。口論での言葉遣いについても口頭で警告を受けたという。

すでに世界カーリング連盟は試合における映像検証は行っておらず、試合中の審判の判定が最終であること、違反があったかどうかについても「金曜日の夜の試合では、この観察期間中に違反は記録されませんでした」とする声明を発表している。

この試合、第10エンド開始直前まで言い合いは続いたがそのまま試合は進行され、8-4でカナダが勝利。両チームの選手は試合後に握手も交わした。



